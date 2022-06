Prywatność i bezpieczeństwo to jedne z najważniejszych rzeczy w internecie. Które przeglądarki najbardziej chronią swoich użytkowników?

Badania na ten temat przeprowadziło PrivacyTests, strona internetowa, która regularnie zajmuje się testami w celu sprawdzenia funkcji prywatności i zabezpieczeń w przeglądarkach. Organizacja sprawdza przeglądarki komputerowe i mobilne, rozwojowe wersje oraz prywatne tryby przeglądarek. Oczywiście wszystkie przeglądarki internetowe obsługują pewne funkcje prywatności, lecz żadna nie chroni użytkowników w 100% przed wszystkimi zagrożeniami prywatności - pytanie jednak, która opcja jest najlepsza?

Korzystacie z Google Chrome, Microsoft Edge lub Opery? Nie będziecie zachwyceni wynikami

Wyniki testu wyraźnie pokazują, że przeglądarki oparte na Chromium nie radzą sobie najlepiej. Najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, Google Chrome, nie zdała większości testów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Niestety, lecz takie przeglądarki jak Opera, Vivaldi czy Microsoft Edge wcale nie prezentują się lepiej. Badanie PrivacyTests pokazują, że w istocie jedyne przeglądarki na Chromium, które dobrze sobie radzą w tym zakresie, to Brave i Ungoogled Chromium.

Źródło: Depositphotos

Przeglądarki oparte na Chromium mają co prawda kilka dodatkowych zabezpieczeń, lecz mimo tego Chrome i reszta ekipy Chromium nadal wypada dużo gorzej pod względem ogólnej ochrony prywatności.

Firefox i Safari radzą sobie nieco lepiej

Firefox zdecydowanie bardziej dba o bezpieczeństwo użytkowników niż domyślne przeglądarki oparte na Chromium, lecz nadal od przeglądarki Mozilli lepszą ochronę prywatności oferują LibreWolf i Tor. Badanie zaznacza jednak, że zmieni się to po włączeniu Total Tracking Protection dla większej liczby użytkowników. Safari również radzi sobie lepiej niż Chrome, Microsoft Edge czy Opera, ale w większości nie zapewnia dobrej ochrony.

Wyniki testów w przypadku wszystkich przeglądarek są dużo lepsze w trybach prywatnych/incognito - chociaż sporo osób powiela informacje, że nic to nie daje, to okazuje się to nieprawdą. Bardzo często używanie tego trybu automatycznie włącza funkcję ochrony przed śledzeniem i jesteśmy zdecydowanie bardziej bezpieczni w sieci ukrywając się pod peleryną niewidką w postaci incognito.

Która przeglądarka najbardziej dba o nasze bezpieczeństwo i prywatność?

W przypadku komputerów osobistych badania PrivacyTests wykazały, że na pierwszym miejscu jest ex aequo Brave, LibreWolf i Tor. Później znajduje się Firefox i Safari, a reszta… cóż.

Jeśli używacie smartfonów z Androidem, warto mieć na uwadze, że przeglądarki oparte na Chromium używające domyślnej konfiguracji również są najgorsze pod względem prywatności - z tego względu Google Chrome zdecydowanie nie jest dobrym wyborem. Na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym od Google prowadzą takie przeglądarki jak Brave, Firefox Focus, Tor i Bromite. Drugie miejsce przypisuje się Firefoksowi i DuckDuckGo.

Co z użytkownikami iPhone’ów? Na iOS przeglądarki są zdecydowanie bardziej ograniczone, lecz nadal największą ochronę zapewniają Brave, DuckDuckGo i Firefox Focus.

Podsumowanie badania

Ogólne wnioski są jednak takie, że Brave i Tor działają najlepiej, za nimi LibreWolf, a później Firefox i Safari. Microsoft Edge radzi sobie za to lepiej niż Chrome, Opera czy Vivaldi, chociaż wynik i tak może rozczarować. Wygląda więc na to, że najwięcej użytkowników ma jedna z najmniej bezpiecznych przeglądarek. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że żadna przeglądarka nie jest perfekcyjna, a niektóre mogą sporo zyskać w momencie, kiedy zainstalujemy dodatkowe rozszerzenia prywatności czy zmienimy domyślne ustawienia - mimo wszystko, jeśli zależy nam na bezpieczeństwie i prywatności, powinniśmy sięgnąć po Brave lub Tor.

Z jakiej przeglądarki korzystacie? Czy jesteście zadowoleni z jej wyników w badaniach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Źródło: PrivacyTests

Stock Image from Depositphotos