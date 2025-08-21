Internet do 100 GB w telefonie? Oto oferty dla Ciebie

W pierwszej części naszego najnowszego cyklu wpisów z ofertami do telefonu, przygotowaliśmy Wam zestawienie najlepszych pakietów z limitem do 20 GB transferu danych. Dziś podnosimy poprzeczkę do 100 GB.

Z poprzednim wpisem możecie zapoznać się pod tym linkiem: Nie lubisz przepłacać za telefon? Koniecznie przeczytaj. Dla przypomnienia, w zestawieniu uwzględniamy tylko oferty zawierające nielimitowane rozmowy komórkowe w kraju i roamingu UE oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE (z uwagi na to, że porównujemy je do abonamentów na 2 lata w Orange, Play, Plus i T-Mobile).

Oferty do telefonu z limitem do 100 GB transferu danych

Orange

Abonament komórkowy na 2 lata w Orange, z limitem 100 GB transferu danych (18,9 GB w roamingu w UE) kosztuje 65 zł miesięcznie. Taki limit dostępny jest jednak w promocji za zakup online, po 2 latach wraca tu standardowy limit 50 GB transferu danych.

W tym pułapie limitu transferu danych, mamy wiele alternatywnych pakietów - w Orange Free na kartę, nju mobile na kartę, subskrypcję czy abonament, jak i subskrypcje w Orange Flex (koniecznie sprawdźcie na ich stronach). Jednak dla przejrzystości tego cyklu zdecydowałem się na osobisty wybór jednej, najlepszej opcji, więc według mnie będzie to subskrypcja Orange Flex.

Kosztuje ona 35 zł miesięcznie, a więc 30 zł taniej niż w abonamencie Orange i zawiera wprawdzie 75 GB transferu danych (pamiętajcie, że w Orange po umowie na 2 lata wracacie ze 100 GB do 50 GB), ale skorzystacie tu:

po pierwsze: z kumulowania niewykorzystanego transferu danych - płacicie za zużyty transfer w danym miesiącu,

po drugie: z dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo (w abonamencie Orange dodatkowe 9 zł miesięcznie),

po trzecie: z internetu bez limitu danych i prędkości za 15 zł na tydzień lub za 45 zł na cały miesiąc (działa również na dodatkowej karcie SIM/eSIM, którą możecie włożyć do mobilnego routera WiFi).

Play

Abonament w Play na 2 lata, z limitem 50 GB transferu danych kosztuje 60 zł miesięcznie.

Tutaj też jest kilka alternatywnych opcji - Virgin Mobile na kartę i abonament czy Mobile Vikings na kartę, ale według mnie najlepszą ofertą będzie abonament w Virgin Mobile za 30 zł miesięcznie, z dwóch powodów tym razem (oprócz ceny o 50% niższej niż w abonamencie Play):

po pierwsze: na start dostajecie większy limit 60 GB transferu danych, a rośnie on wraz ze stażem - po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach 180 GB,

po drugie: każdy kolejny numer kupicie tu w jeszcze niższej cenie 20 zł miesięcznie, z taką samą zawartością - za 2 numery na koncie będzie to więc już po 25 zł miesięcznie za numer.

Plus

W Plusie abonament komórkowy na 2 lata w tym pułapie limitu transferu danych kosztuje 60 zł miesięcznie i zawiera limit 60 GB transferu danych.

Najlepszą alternatywą będzie tu abonament w Plush za 40 zł miesięcznie, z tych samych powodów, co w przypadku Virgin Mobile:

po pierwsze: na start mamy tu limit 80 GB transferu danych, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB,

po drugie: kolejne numery na koncie, to zniżka 50% na wszystkie numery, tak więc za dwa numery będzie to również 40 zł, czyli po 20 zł za numer.

Jak wspominałem w poprzedniej części cyklu, oferty T-Mobile pojawią się dopiero w ostatnim wpisie, z uwagi na tylko jeden abonament komórkowy do porównania z alternatywną opcją.

