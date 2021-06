Microsoft nudny jak grzybobranie na asfalcie. Ale jest nadzieja

Wiem, obrazicie się za to, że śmiem nazywać jakąkolwiek korporację „fajną”. Korporacje fajne nie są, są nastawione na to, by zarabiać pieniądze – tyle, koniec bajki. Potraktujmy „fajność” jako skrót myślowy, zjawisko. Coś, co oznacza że firma robi atrakcyjne, ciekawe rzeczy. Jej produkty zyskują szerokie uznanie i specyficzną uwagę. Dlaczego specyficzną? Bo o ile zgodziliśmy się przed chwilą, że tak naprawdę żadna korporacja nie jest fajna, to jednak technologie wywołują ogromne emocje. Gdyby tego nie robiły, to byście nie czytali Antyweba. Proste jak jazda automatem.

Fajny Microsoft. Rzeczy, które „urywały klejnoty”

Nie wspomnę o Windows Phone / Windows 10 Mobile, bo mi tego projektu szkoda. Microsoft go ostatecznie zepsuł, nie dał rady z Lumiami. Projekt Windows 10 coraz mniej mi się podoba. Da się z niego korzystać, nie wyrzuciłem jeszcze komputera z tym systemem przez okno. Niby jest w porządku, ale czuję coraz większe zmęczenie okienkami. Trawa w środowisku Apple’a wydaje się być coraz bardziej zielona, ale może to po prostu złudzenie?

Choć z Linuksem (dystrybucjami różnymi) ostatecznie się nie pokochaliśmy, to na pewno się lubimy. Nie jestem po prostu stworzony do pracy w takim środowisku, ale kłaniam się nisko przed wszystkimi fanami pingwinka. Microsoft swego czasu elektryzował świat technologiami czymś, co na przykład dwie dekady temu wydawałoby się niemożliwe. Kiedyś widział w Linuksie coś zdecydowanie gorszego, projekt uznawał za „śmieszny”. Sporo się zmieniło i Microsoft generalnie lubi się z Linuksem na tyle, że zrobił wokół niego kilka ciekawych projektów.

Sprawdź również: 5 rzeczy, które możesz zrobić z Gmail, a o których nie wiedziałeś

Microsoft Edge na Linuksa. W dalszym ciągu w wersji testowej, ale jednak. Wariant Insider Preview, który służy gigantowi do zbierania danych potrzebnych do stworzenia lepiej działającego oprogramowania jest dostępny dla osób, które popylają na pingwinku. Od ogłoszenia wejścia Edge’a w świat Linuksa w formie testów minęło co prawda dwa lata i w dalszym ciągu nie doczekujemy się wersji dostępnej dla szerokiej publiczności, ale… to i tak dużo. Microsoft Edge dopiero po latach stał się tym, czym powinien być od samego początku. Szybką, lekką, po prostu dobrą przeglądarką dostępną na wszystkich platformach. Spójrzcie, ile platform obsługuje się w ramach programu Insider Preview: