Zakładam zatem, że Windows 10 Microsoft obetnie dyszkę i po prostu zostawi samo „Windows”. Co z oznaczaniem kolejnych wersji? Bo to jest już istotne. A niech skorzysta z tego, nad czym już wcześniej pracował. Projekt Andromeda odnosił się do „składaka” (telefonu), zresztą pracującego na prototypowym AndromedaOS. Czy obraziłbym się, gdyby każda aktualizacja Windows otrzymywała nazwę galaktyki? Apple korzysta z nazw geograficznych i też jest dobrze. Nawet ładnie bym powiedział.

Microsoft ma generalnie mnóstwo do zrobienia przy Windows. Windows 10, choć pozbyto się części rzeczy pamiętających jeszcze poprzednie (nawet „bardzo” poprzednie) odsłony – cały czas uznawany jest za patchworkowy twór, który spina ze sobą nowe podejście oraz mnóstwo „bałaganiku”, który się nawarstwił przez lata obecności okienek na rynku. Długo doprowadzano do porządku sekcję Ustawienia, która miała w końcu zastąpić Panel Sterowania. Ten nie zniknął i szczerze, to czasami i tak do niego zaglądam, bo niektóre rzeczy jest ogarnąć łatwiej. Mikser głośności / ustawienia urządzeń audio wejścia i wyjścia to dalej koszmarek pamiętający jeszcze poprzednie systemy. Spójność nie jest mocną stroną Windows 10, w żadnym wypadku.

Hej, hej! Sprawdź również ten tekst: Czego wy nie rozumiecie w nowych przepisach drogowych?

Myśląc o ujednoliceniu tego, co się dzieje w Windows 10 – od razu ma się przed oczyma Fluent Design Language – czyli swego rodzaju „dresscode” dla systemu operacyjnego oraz programów. Fluent Design miał pojawić się już wcześniej, ale jego premiera była przesuwana – z niewiadomych powodów. To na pewno nie jest tak, że programiści są leniwi – najpewniej Microsoft nie był pewien tego, czy Fluent Design jest gotowy na wdrożenie go w Windows 10. Dodatkowo, należałoby zachować kompatybilność z poprzednim systemem wizualnym we wcześniej przygotowanych programach a także skłonić deweloperów do tworzenia pod Fluent Design. To ogromne przedsięwzięcie, którego Microsoft zapewne nie był dostatecznie pewien.