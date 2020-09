Nowy Fallout tylko na konsolach Xbox? Microsoft kupuje Bethesda!

Microsoft wybrał się na zakupy i pozyskał ZeniMax Media wraz z licznymi spółkami zależnymi. A to oznacza, że gracze na konsolach Xbox i komputerach PC będą mieli okazję zagrać — najprawdopodobniej na wyłączność, w hity m.in od Bethesda, a to oznaczać może spory cios dla fanów konsoli konkurencji. Jak podaje Jason Schreier kwota, jaką amerykańska firma wydała na zakup ZeniMax Media zamyka się na poziomie 7,5 mld dolarów.

Dzisiejszy dzień jest naprawdę wyjątkowy… Z wielką i niekłamaną RADOŚCIĄ witamy w szeregach Zespołu Xbox utalentowane zespoły i ukochane przez graczy marki od @bethesda_pl! pic.twitter.com/9SgAeCEqRj — Xbox Polska (@XboxPL) 21 września 2020

Microsoft kupuje ZeniMax Media. Bethesda i podległe studia zasilą portfolio Xbox

Jak podaje Microsoft, Bethesda to 2300 uzdolnionych pracowników na całym świecie pracujących w zespołach Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, czy Roundhouse Studios. Chyba każdy gracz, choć raz, miał styczność z produkcjami tych studiów. Wystarczy wspomnieć serie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake, Starfield, czy Prey. Dzięki tym zakupom, Microsoft stał się także właścicielem silnika id Tech, który w obecnej odsłonie id Tech 7 wykorzystywany jest w Doom Eternal wydanym w tym roku.

Gry od Bethesdy trafią także do abonamentu Xbox Game Pass — zarówno na konsolach Xbox, jak i komputerach PC. Microsoft nie zdradza, które to będą tytuły, ale mowa jest o najważniejszych z nich, więc można spodziewać się hitów, które przez ostatnie lata zyskały wielu fanów. Można też podejrzewać, że będą one kompatybilne z gramiem w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate na urządzeniach mobilnych z Androidem, a to oznacza, że trafią do nowej grupy odbiorców, którzy wcześniej nie mieli styczności z bogatą biblioteką studia.

Microsoft kupuje Bethesda. Co z grami na PlayStation 5?

Najważniejszym pytaniem jest jednak, co z dostępnością przyszłych gier Bethesda na inny konsolach — w szczególności na PlayStation 5, które w sprzedaży pojawi się za kilka miesięcy. Microsoft nie zdradza swoich planów, a jedyną reakcję polskiego oddziału możecie zobaczyć na Twitterze powyżej. Ta również nie zdradza zbyt wiele, ale można podejrzewać, że przynajmniej część z nich, prawdopodobnie tych najważniejszych, trafi wyłącznie na konsole Xbox Series X|S i komputery PC. A to, myślę, nie spodoba się fanom studia, którzy w ich ulubiony tytuły grali na konsolach konkurencji. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pierwsze konkretne informacje. Tym bardziej, że Deathloop od Arkane Studios i wydawane przez Bethesda Softworks już zostało zapowiedziane jako tytuł czasowo dostępny na wyłączność na konsoli PlayStation 5. Na PS5 ma też się pojawić Ghostwire: Tokyo od Tango Gameworks. Czeka nas kilka interesujących miesięcy.