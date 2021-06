5 rzeczy, które możesz zrobić z Gmail, a o których nie wiedziałeś

W tym celu przechodzimy do ustawień i do zakładki Czat i spotkania, w tym miejscu wyłączamy dostęp na Gmailu do starego Hangouts i włączamy nowe Google Chat, a jak chcemy dodatkowo mieć dostęp na poczcie do usługi wideo Google Meet to w ostaniej opcji zaznaczamy wyświetlanie sekcji spotkań.