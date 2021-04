4 lata temu Microsoft obiecał nam takiego Windowsa. I co? I…

Lubię to, jak wygląda obecnie system Windows. Podoba mi się jego minimalistyczna estetyka, sposób zarządzania folderami i ogólna przejrzystość (choć to pewnie zasługa długiego doświadczenia z samym systemem). Jednak nie znaczy to, że jestem przeciwny jakimkolwiek zmianom. Ba, sam jestem wśród tych, którzy uważają, że jeżeli Microsoft nie zrobi czegoś ze spójnością systemu (zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności poszczególnych modułów), to nigdy nie wygrzebie się z PR’owego dołka w którym jest od lat. Problem jest tym poważniejszy, że Microsoft na prawo i lewo chwali się tym, jak Windows dobrze wygląda, podczas gdy jaka jest rzeczywistość – każdy widzi. Owszem, „coś tam” się zmienia – nowe ikony tu, nowa funkcjonalność w panelu sterowania tam, ale wszystko to wygląda bardzo chaotycznie i niespójnie. Do tego stopnia, że chcąc o tym przygotować osobny materiał, zacząłem oglądać klipy promocyjne Windowsa sprzed 3-4 lat. I zdębiałem.

Tak miał wyglądać Windows? No to coś Microsoftowi nie wyszło

Zapewne większość z was zastanawia się teraz, o co może mi chodzić. Czy o to, że Microsoft nie wdrożył pełnego fluent design w całym systemie, czy też o to, że robi to zbyt opieszale. Otóż… nie. Chodzi mi o to, że wizja Windowsa, którą przez lata karmił nas Microsoft kompletnie nijak ma się do tego, jak system wygląda teraz i jaką drogą jest rozwijany. Przykłady? Proszę bardzo. Film z 2017 r. promujący właśnie Fluent Design.

Tak według Microsoftu miałby wyglądać pasek zadań systemu Windows we wspomnianym Fluent Design: