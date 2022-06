Na początku czerwca Apple przedstawiło listę gier i aplikacji nominowanych do tegorocznych nagród Apple Design Awards. O statuetkę najlepiej zaprojektowanych tytułów walczyło 36. kandydatów podzielonych na 6 kategorii:

Inclusivity . Finaliści zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach

. Finaliści zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach Delight and Fun . Finaliści zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple

. Finaliści zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple Interaction . Finaliści oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy

. Finaliści oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy Social Impact . Finaliści w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie

. Finaliści w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie Visuals and Graphics . Finaliści wyróżniają się wspaniałą grafiką, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat

. Finaliści wyróżniają się wspaniałą grafiką, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat Innovation. Finaliści zapewniają najwyższej jakości wrażenia dzięki nowatorskiemu zastosowaniu technologii Apple

Wraz z rozpoczęciem tegorocznej odsłony WWDC, Apple przedstawiło zwycięzców we wszystkich kategoriach. Choć na laureatów nie czekają specjalne nagrody (poza specjalnie zaprojektowaną statuetką), z pewnością mogą liczyć na zwiększoną ekspozycję ich produktów w App Store.

Apple Design Awards - zwycięzcy tegorocznej odsłony konkursu

Inclusivity

Aplikacja : Procreate (Savage Interactive Pty Ltd)

: Procreate (Savage Interactive Pty Ltd) Gra: Wylde Flowers (Studio Drydock Pty Ltd)

Delight and Fun

Interaction

Aplikacja : Slopes (Breakpoint Studio LLC)

: Slopes (Breakpoint Studio LLC) Gra: A Musical Story (Glee-Cheese Studio)

Social Impact

Visuals and Graphics

Innovation

Znacie te aplikacje i gry? Procreate, Gibbon, Halide Mark II, LEGO Star Wars: Castaways i MARVEL Future Revolution to tytuły mi znane. I o ile rozumiem uznanie dla fantastycznej aplikacji dla rysowników (Procreate) i fotograficznej (Halide Mark II), tak nie do końca rozumiem przyznania nagrody MARVEL Future Revolution. Być może magia MCU sprawiła, że to właśnie na ten tytuł postawiło Apple.