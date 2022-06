Tłumacz od Apple przemówi po polsku. Może ktoś w końcu zacznie go używać

Aplikacja Apple Translate debiutowała przy okazji premiery iOS 14 jako konkurencja dla powszechnie użytkowanego tłumacza od Google. Apka ma kilka ciekawych pomysłów, jak chociażby tryb rozmowy, który dzieli ekran na pół i pozwala tłumaczyć konwersację w czasie rzeczywistym. Sęk w tym, że tłumacz od Apple nie podbił serc użytkowników – zwłaszcza w naszym kraju – przez stosunkowo niewielką ilość języków, w tym także brak języka polskiego. Całe szczęście sytuacja może zmienić się na lepsze dzięki iOS 16.

Po dwóch latach Apple przypominało sobie o języku polskim

Za nami konferencja WWDC pełna nowości w oprogramowaniach dedykowanych urządzeniom od Apple. Podczas wczorajszego pokazu Apple pominęło kwestię dość istotną dla polskich użytkowników. Otóż jak się okazuje, obsługa języka polskiego niespodziewanie zmierza do aplikacji Tłumacz. Informacja znalazła się w szczegółach nachodzącej aktualizacji dostępnych w specjalnej zakładce na stronie Apple.

Źródło: Apple

Co ciekawe, to niejedyna niespodzianka związana z językiem polskim. Jego obsługę dodano także do tłumaczenia stron w Safari. Dzięki niej treści z zagranicznych witryn przetłumaczymy na polski bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Zmiany te nie są póki co dostępne w pierwszej wersji zamkniętej bety, dlatego testerzy będą musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości, czekając na następne uaktualnienia.

To jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb. Do iOS 16 trafi bowiem wiele ciekawych funkcji, których niestety polscy użytkownicy nie uświadczą. Pełną listę zmian możecie sprawdzić tutaj.