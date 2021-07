Komputer do gier za 6000 złotych może się pochwalić bardzo wysoką wydajnością w grach oraz w zastosowaniach biurowych. Zestaw ten składa się z procesora Intel Core i5-10400F (6 rdzeni, 12 wątków o taktowaniu do 4,3 GHz), karty graficznej GeForce RTX 3060 Ti 8 GB oraz szybkiej pamięci RAM (Dual DDR4) o sumarycznej pojemności 16 GB. Taki zestaw za 6K zł bardzo dobrze radzi sobie z większością popularnych gier na ustawieniach wysokich i ultra nie tylko w rozdzielczości 1920x1080 (FullHD), ale też w wyższej: 2560x1440p (WQHD).

Testy komputera za 6000 zł przeprowadziliśmy w kilku grach. Jeśli chodzi o te bardziej wymagające, to zestaw komputerowy za 6 tysięcy złotych świetnie dawał sobie radę na ustawieniach wysokich/ultra w rozdzielczości FullHD, a w wyższej – 2560x1440 – był w stanie zapewnić płynność na wysokich w Assassin’s Creed Valhalla, w GTA V na ustawieniach Ultra (MSAA x8/FXAA włączone), uber w Wiedźminie 3 oraz zrównoważonych (mieszanka ultra ze średnimi) w Red Dead Redemption 2. Szczegółowe wyniki wydajności z wymienionych wyżej gier nieco niżej.

Komponenty komputera do gier za 6000 zł (aktualizacja 2021-07-31):

Procesor Intel Core i5-10400F – 6 rdzeni oraz 12 wątków o taktowaniu do 4,3 GHz (Turbo Boost). AMD posiada procesory w podobnym budżecie (Ryzen 5 1600AF/Ryzen 5 2600) jednak są to jednostki zdecydowanie słabsze względem modelu od Intel.

Karta graficzna Gainward GeForce RTX 3060 Ti GHOST OC 8GB – jeden z najbardziej opłacalnych modeli RTX 3060 Ti w obecnej chwili, oferujący przyzwoitą kulturę pracy. Wraz z Core i5 zapewni wysokie osiągi w grach w rozdzielczości WQHD.

Pamięć RAM Crucial Ballistix 16 GB DDR4 3600 MHz CL16 – szybka pamięć w systemie „dual-channel” z wysokim taktowaniem oraz niskimi opóźnieniami.

Dysk SSD Kingston A2000 500GB – szybki SSD NVMe, pamięci TLC (standard w tym budżecie), odczyt do 2200 MB/s, zapis sekwencyjny do 2000 MB/s.

Płyta główna Asus PRIME B560-PLUS – jedna z tańszych płyt w pełnym rozmiarze ATX. Ponad to dobrze wyposażona z sensowną sekcją zasilania. Z powodzeniem wystarczy do mocniejszych zablokowanych procesorów (jak i7 10700F) jeśli zdecydujemy się na rozbudowę.

Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 650 W 80Plus Gold – bardzo dobra regulacja napięć w swojej cenie, niskie tętnienia napięć i cicha praca w połączeniu z mocą 650W oraz certyfikatem 80Plus Gold spokojnie wystarczą do takiego zestawu za 6000 zł z zapasem na rozbudowę o lepsze komponenty.

Chłodzenie SilentiumPC Spartan 4 – zapewnia dużo lepszą kulturę pracy względem standardowego „boxa”, a dodatkowo temperatura procesora jest nieco niższa.

Obudowa SilentiumPC Regnum RG6V TG – wiele mieszcząca i bardzo dobrze wentylowana obudowa, wyposażona w komplet aż 4 cichych i wydajnych wentylatorów, a przy tym dobrze wykonana. W razie wymiany komponentów na mocniejsze, nie będzie konieczne dokupywanie kolejnych wentylatorów.

Rekomendowana karta graficzna: Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost 8 GB

Wyniki testów gamingowego PC za 6K:

Zestaw komputerowy za 6000 zł został przetestowany w kilku grach celem zbadania jego wydajności. Gry esportowe jak CS:GO czy League of Legends nie stanowią oczywiście żadnego problemu, nawet w wysokich rozdzielczościach. W wybranych bardziej wymagających tytułach wyniki zamieszczamy poniżej. Docelowo opublikujemy film obrazujący zmierzoną wydajność.

Asassin's Creed Valhalla: 2560x1440, predefiniowane ustawienia wysokie: średnio 69,3 FPS, 1% low 59 FPS

GTA V: 2560x1440, ustawienia ultra (MSAA x8, FXAA włączone): średnio 73,1 FPS, 1% low 59,3 FPS

Red Dead Redemption 2: 2560x1440, ustawienia predefiniowane zrównoważone (mieszanka ultra ze średnimi): średnio 78,7 FPS, 1% low 62,8 FPS

Wiedźmin 3: 2560x1440, ustawienia uber: średnio 98,1 FPS, 1% low 78,3 FPS

Cinebench R23: 8159 punktów w 10 minutowym przebiegu Multi Core

7-zip: czas kompresji wielu plików metodą LZMA2 (paczka 9,64 GB, 1826 plików PDF/JPG): 4:24 mm:ss.

Proponowana jednostka za 6 tysięcy złotych jest oczywiście bardzo uniwersalna. Wystarczy nie tylko do gier ale także do multimediów jak muzyka, filmy na YouTube, HBO Go czy Netflix. Prace biurowe w pakiecie Office nie będą dla niego żadnym wyzwaniem, a ilość pamięci RAM czyli 16 GB jest wystarczająca do codziennej pracy, także z otwartymi w tle przeglądarkami internetowymi.

Pobór prądu z gniazdka: w grze 300 W, maksymalnie (sztuczne obciążenie GPU i CPU równocześnie) 360 W

Temperatura procesora podczas obciążenia za pomocą Prime95: 74 stopni

Temperatury w grze: 54 stopni (CPU) i 58 stopni (GPU)

Przedstawiony komputer do gier za 6000 zł umożliwia także z czasem realną rozbudowę, taką jak dołożenie pamięci RAM, mocniejszy procesor czy kartę graficzną. Dodatkowe złącza M.2 oraz SATA umożliwią rozszerzenie pamięci masowej, zarówno SSD jak i HDD. Zastosowana obudowa pomieści większe komponenty, a dzięki bardzo dobrej wentylacji nie będzie problemu ze wsadzeniem chociażby lepszej karty graficznej. Zasilacz posiada zapas mocy aby umożliwić „upgrade” sprzętu (wydajniejsze podzespoły).

