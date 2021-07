0

PC do gier za 7000 złotych to przede wszystkim wysoka wydajność w wymagających grach oraz w pełni satysfakcjonująca sprawność w aplikacjach biurowych i wielu programach profesjonalnych. Komputer za 7K zł składa się z procesora Intel Core i5-10600KF (6 rdzeni, 12 wątków o taktowaniu do 4,8 GHz; odblokowany mnożnik), karty graficznej GeForce RTX 3060 Ti 8 GB oraz 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej (Dual DDR4). Taki zestaw dobrze radzi sobie z większością popularnych gier na ustawieniach wysokich i ultra nie tylko w rozdzielczości 1920x1080 (FullHD), ale też w wyższej: 2560x1440p (WQHD).