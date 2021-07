Komputer do gier za 9000 złotych oferuje świetne osiągi w grach i zastosowaniach biurowych. Obecny w jednostce procesor to AMD Ryzen 5 5600X (wysokie IPC, 6 rdzeni, 12 wątków oraz taktowanie maksymalne wynoszące 4.6 GHz), za kartę graficzną posłużył natomiast GeForce RTX 3070 Ti 8 GB, systemowa pamięć RAM wynosi zaś 16 GB w dwóch kościach (Dual DDR4). Zestaw bardzo dobrze radzi sobie z większością gier nawet w rozdzielczości 2560x1440 (WQHD) na ustawieniach ultra.

Wydajność w grach: testy komputera za 9000 zł przeprowadziliśmy w kilku grach i w aplikacjach użytkowych. Jeśli chodzi o te bardziej wymagające tytuły, to zestaw komputerowy za 9 tysięcy złotych dał sobie radę na ustawieniach ultrawysokich w Assassin’s Creed Valhalla, w GTA V na ustawieniach Ultra (MSAA x8/FXAA włączone), uber w Wiedźminie 3 oraz ultra (najwyższych) w Red Dead Redemption 2. Szczegółowe wyniki wydajności z wymienionych wyżej gier nieco niżej.

Komponenty komputera do gier za 9000 zł (aktualizacja 2021-07-31):

Procesor AMD Ryzen 5 5600X – 6 rdzeni, 12 wątków o taktowaniu do 4,6GHz (w trybie turbo) o bardzo wysokim IPC. Konkurencyjne modele od Intela prezentują niższą wydajność w grach, a zakup całej platformy wiąże się zwykle z wyższymi kosztami.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8GB – jeden z obecnie najtańszych modeli RTX 3070 Ti (wydajność zbliżona do GeForce RTX 3080) dostępnych na rynku, a przy tym prezentujący bardzo dobrą kulturę pracy i niskie temperatury dzięki zastosowanemu chłodzeniu. W połączeniu z AMD Ryzen 5 zapewni wysokie osiągi w grach w rozdzielczości WQHD i ustawieniach graficznych na poziomie ultra.

Pamięć RAM Crucial Ballistix 16 GB DDR4 3600 MHz CL16 – szybka pamięć w systemie „dual-channel” z wysokim taktowaniem oraz niskimi opóźnieniami. Dzięki wysokiej przepustowości rośnie wydajność samego procesora.

Dysk SSD Samsung 970 EVO Plus 1 TB – szybki nośnik SSD NVMe, pamięci TLC (standard w tym budżecie), odczyt do 3500 MB/s, zapis sekwencyjny do 3200 MB/s.

Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK – wyposażona w bardzo dobrą sekcję zasilania, do tego ze świetnie rozwiązanym systemem chłodzenia, dzięki czemu umożliwi podkręcenie zastosowanego procesora oraz jego wymianę na mocniejszy model. Po za tym jest bogato wyposażona w złącza i posiada bardzo dobry (jak na zintegrowany) układ dźwiękowy.

Zasilacz Corsair RM850X 850W 80Plus Gold – bardzo dobra regulacja napięć, bardzo niskie tętnienia napięć i świetna kultura pracy (tryb półpasywny) w połączeniu z mocą 850 W oraz certyfikatem 80Plus Gold sprawiają, że zastosowany zasilacz poradzi sobie bez problemu z omawianą jednostką, a nawet umożliwie jego solidny upgrade. Dodatkowo warto wspomnieć o długiej, bo 10-letniej gwarancji producenta.

Chłodzenie SilentiumPC Fera 5 Dual Fan – bez problemu poradzi sobie z proponowanym w tym zestawie AMD Ryzen 5 5600X zachowując przy tym wysoką kulturę pracy, ale nie będzie miało także problemów z wydajniejszym procesorem jak i podkręcaniem 5600X.

Obudowa Phanteks Eclipse P600S Silent – duża, bardzo dobrze wykonana i pojemna obudowa, a przy tym wszystkim dobrze wentylowana i wygłuszona. Będzie odpowiednim „domem” dla naszego zestawu komputerowego i z pewnością może „przeżyć” niejedną konfigurację. Obecne 3 wentylatory zapewnią odpowiedni przepływ powietrza dla obecnej konfiguracji. P600S oferuje też panele wygłuszające. Użytkownik może wybrać czy oczekuje wysokiej wydajności czy ciszy w danym momencie.

Przeprowadziliśmy testy w kilku grach w celu oceny wydajności zestawu PC do gier za 9K. Świetnie radzi sobie z takimi grami esportowymi jak CS:GO czy League of Legends, gdzie zapewnia FPS-y liczone w setkach. W wybranych, bardziej wymagających grach wyniki zamieszczamy poniżej. Docelowo opublikujemy film obrazujący zmierzoną wydajność w grach i aplikacjach.

Assassin’s Creed Valhalla: 2560x1440, predefiniowane ustawienia ultra wysokie: średnio 65,9 FPS, 1% low 57,4 FPS

GTA V: 2560x1440, ustawienia ultra (MSAA x8/FXAA włączone): średnio 94,2 FPS, 1% low 71,8 FPS

Red Dead Redemption 2: 2560x1440, predefiniowane ustawienia ultra: średnio 88 FPS, 1% low 68,4 FPS

Wiedźmin 3 GOTY: 2560x1440, ustawienia uber: średnio 111,1 FPS, 1% low 100,5 FPS

Cinebench R23: 10928 punktów w 10-minutowym przebiegu Multi Core

7-Zip: czas kompresji wielu plików metodą LZMA2 (paczka 9,64 GB, ~1826 plików PDF/JPG): 4:31 mm:ss

Proponowany komputer do gier za 9000 zł umożliwi, co oczywiste, bezproblemową pracę biurową w pakiecie MS Office czy przeglądarce internetowej, a 16 GB RAM wystarczy nawet wtedy gdy będziemy używać Google Chrome z wieloma jednocześnie otwartymi zakładkami ;) Ten PC nada się także do zastosowań multimedialnych takich jak Netflix, Amazon Prime, HBO Go jak i oczywiście YouTube. Jest to więc bardzo uniwersalna jednostka w cenie około 9 tysięcy złotych, choć oczywiście mocno nastawiona na gry.

Pobór prądu z gniazdka: w grze 410 W, maksymalnie (sztuczne, jednoczesne obciążenie) 450 W.

Temperatura procesora podczas jego pełnego obciążenia (Prime95): 61 stopni

Temperatury w grze: 62 stopnie (CPU) i 72 stopnie (GPU)

Proponowany zestaw komputerowy za 9000 złotych umożliwia także realną opcję rozbudowy. Zasilacz pozwala na zmianę karty graficznej na wydajniejszy model, a płyta na dołożenie pamięci RAM lub przestrzeni dyskowej, jeśli tej zabraknie. Poradzi też sobie z wydajniejszymi procesorami, jak np. Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, czy Ryzen 9 5950X. Zastosowane chłodzenie procesora zapewnia bardzo dobrą kulturę pracy względem tego dołączonego do pudełka z CPU, a poza tym umożliwi zmianę procesora na mocniejszy lub overclocking 5600X. Całość zamknięta została w dużej i pojemnej obudowie, oferującej wygłuszenie i dobrą wentylację, dzięki zastosowaniu 3 wentylatorów. Jest ona też przygotowana pod dużo większe i wydajniejsze systemy chłodzenia procesora.

