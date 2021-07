[2021-07-31] Oto polecane zestawy komputerowe PC przeznaczone głównie dla graczy w kilku przedziałach cenowych: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 i 9000 zł. PC-y dobieramy głównie pod kątem wydajności w grach, ale tak by osiągi w codziennych zastosowaniach jak przeglądanie internetu (np. facebooka), oglądanie filmów (np. Youtube czy Netflix) były na więcej niż satysfakcjonującym poziomie. Kluczowa jest jakość i stabilność dobranych komponentów. Dlatego też przed poleceniem każdy zestaw jest składany i testowany: mierzymy FPS-y w grach, wydajność obliczeniową, pobór prądu itd. Zdjęcia każdego takiego komputera do gier (i nie tylko) możecie zobaczyć w tym poradniku.

Jaki komputer do gier? „Taki z wydajną kartą graficzną i procesorem, z dużą ilością pamięci operacyjnej RAM, a także pojemnym dyskiem SSD.” To najbardziej ogólna odpowiedź na zadane pytanie we wstępie. W tym poradniku znajdziecie konkretne propozycje komputerów (nie tylko gamingowych), które możliwie najlepiej wypełniają definicje uniwersalnego PC-a do gier. Uniwersalnego, czyli takiego który sprawdzi się również w innych zastosowaniach, także w biurze czy w pracy. Nie zapomnieliśmy też o elementach, które często traktowane są jako te „mniej ważne”. Płyta główna z mocną sekcją zasilania, dobrze wentylowana obudowa czy zasilacz ze stabilnymi napięciami to elementy niezbędne, by komputer działał poprawnie długimi latami. Zestawy do gier podzieliliśmy na konkretne segmenty cenowe. Poszczególne propozycje będą aktualizowane w ramach zmieniającego się rynku. Data wprowadzonych zmian zawsze widnieje w treści materiału:

Polecany zestaw komputerowy = złożony i przetestowany PC

Każdy polecany przez nas zestaw komputerowy jest wcześniej złożony ze wskazanych komponentów (w zdecydowanej większości dokładnie takich samych) i przetestowany. Dzięki temu możecie być spokojni o to, że pamięć RAM jest kompatybilna z daną płytą główną i dobrze współpracuje z daną rodziną procesorów. Znane są bowiem przypadki gdzie dane moduły RAM nie współgrają zbyt dobrze z konkretnymi jednostkami, np. procesorami AMD Ryzen czy Intel Core.

Karty graficzne (w większości bazujące na układach Nvidia GeForce RTX jak i AMD Radeon RX) dobieramy przede wszystkim pod kątem wydajności, ale staramy się wybierać te modele, które mają ciche i po prostu wydajne chłodzenie, nawet jeśli kosztem nieco wyższej ceny. Podobnie ma się sprawa z płytą główną w polecanych zestawach komputerowych, która ma oferować przede wszystkim adekwatnie mocną sekcją zasilania (konieczną w przypadku nowoczesnych procesorów), możliwie bogate wyposażenie czy dobrej jakości układ dźwiękowy.

Zwracamy też uwagę na jakość dysku SSD – wydajny komputer do gier to taki z szybkim SSD. Polecamy więc takie modele, które możliwie długo utrzymują wysoki transfer danych, co jest nie lada wyzwaniem dla budżetowych nośników SSD. Obudowę dobieramy przede wszystkim pod kątem wentylacji i funkcjonalności (musi pomieścić wszystkie elementy), tak by pozwoliła na ewentualny upgrade zestawu PC, a także by cały komputer był możliwie cichy. Podobnie jest z zasilaczem, który ma mieć wysoką sprawność (potwierdzoną certyfikatem 80Plus), ma oferować stabilne napięcia i dobrany jest zawsze z pewnym zapasem, tak by wystarczył na aktualizację komputera np. o wydajniejszą kartę graficzną.

Każdy taki komputer do gier testujemy pod kątem wydajności właśnie w grach oraz w aplikacjach, benchmarkach, które możecie sami używać, np. by w ten sposób porównać wydajność ze swoim PC. Oprócz tego oceniamy kulturę pracy, temperatury podczas obciążenia (także w grach) itd. Wyniki pomiarów znajdują się na podstronie dotyczącej konkretnego zestawu.

Zawsze aktualne polecane zestawy komputerowe

Polecane zestawy komputerowe w wykonaniu Antyweb.pl będą na bieżąco aktualizowane. Zawsze na początku opisu konkretnego PC-a znajdziecie informacje o dacie ostatnio dokonanych zmian.

Dobierając komponenty opieramy się nie tylko na naszej wiedzy i doświadczeniu (regularnie składamy komputery na zlecenie), ale także na recenzjach i obserwacjach uznanych testerów czy opiniach końcowych użytkowników (np. na temat awaryjności poszczególnych podzespołów). Do badania wybranych parametrów będziemy używać urządzeń pomiarowych jak multimetr, pirometr, miernik poboru prądu itd.

Niedobory sprzętu komputerowego, szczególnie kart graficznych

Duże braki kart graficznych są niestety faktem. Taka sytuacja ma miejsce już ponad pół roku, choć w ostatnich tygodniach dostępność nieco się poprawiła, a ceny spadły. Wciąż jednak aktualnie wybiera się cały komputer wyjąwszy kartę graficzną, a tą dokupuje się często w innym sklepie w którym akurat jest model z interesującym nas układem graficznym, ale niekoniecznie w najlepszej naszym zdaniem wersji. Stąd też koszyki do konkretnego zestawu komputerowego do gier mogą prowadzić do wszystkich komponentów często za wyjątkiem karty graficznej, która wówczas będzie proponowana z innego sklepu i niestety może to też być inny model, niż ten który jest na zdjęciach.

Masz pytania, wątpliwości bądź oczekujesz propozycji w innym przedziale cenowym lub pod kątem innych zastosowań? Zapraszamy do sekcji komentarzy bądź do bezpośredniego kontaktu ze mną. Znajdziesz mnie na serwisie facebook.com – Paweł Łaz (profil z ciemnym awatarem), a także na specjalnie założonym w tym celu serwerze Discord (linki w pierwszym komentarzu).