Komputer do gier za 3000 zł oferuje całkiem wysoką wydajność w grach oraz w zupełności wystarczającą w zastosowaniach biurowych. Jednostka ta składa się z procesora Intel Core i3-10100F (4 rdzenie, 8 wątków o taktowaniu do 4,3 GHz), karty graficznej GeForce GTX 1650 4 GB oraz 16 GB pamięci operacyjnej (Dual DDR4). Taki zestaw dobrze radzi sobie z większością popularnych gier na ustawieniach wysokich w rozdzielczości 1920x1080 (FullHD).

Wydajność w grach: testy PC-a za 3K zł przeprowadziliśmy w kilku grach. Jeśli chodzi o te bardziej wymagające, to zestaw komputerowy za 3 tysiące zł dał sobie radę na ustawieniach średnich w Assassin’s Creed Valhalla, w GTA V na ustawieniach Ultra (bez MSAA/FXAA), średnich w Wiedźminie 3 oraz niskich w Red Dead Redemption 2. Szczegółowe wyniki testów poniżej.

Komponenty komputera do gier za 3000 zł (aktualizacja 2021-07-31):

Procesor Intel Core i3-10100F – 4 rdzenie, 8 wątków o taktowaniu do 4,3GHz (w trybie turbo). Obecnie AMD nie ma w ofercie procesora w podobnym przedziale cenowym i porównywalnej wydajności, zaś umieszczenie jednostki Intel Core i5 (droższej o 300 zł) wiązałoby się z koniecznością wyboru dużo słabszej karty graficznej.

Karta graficzna Zotac GeForce GTX 1650 D6 Gaming OC 4GB – najtańsza sensowna karta graficzna, która w połączeniu z Core i3 zapewni dobre wyniki w grach w rozdzielczości 1080p.

Pamięć RAM G.Skill Aegis 16 GB DDR4 3000 MHz CL16 – standardowa pamięć w systemie „dual-channel” z dosyć wysokim taktowaniem oraz niskimi opóźnieniami.

Dysk SSD Kingston A2000 500 GB – szybki SSD NVMe, pamięci TLC (standard w tym budżecie), odczyt do 2200 MB/s, zapis sekwencyjny do 2000 MB/s.

Płyta główna MSI B460M PRO-VDH – budżetowa konstrukcja, aczkolwiek z dobrą sekcją zasilania z chłodzeniem, przez co nie będziemy musieli jej koniecznie wymieniać przy zmianie procesora na mocniejszy z zablokowanym mnożnikiem.

Zasilacz SilentiumPC Vero L3 600 W 80Plus Bronze – dobra regulacja napięć, niskie tętnienia napięć i cicha praca w połączeniu z mocą 600W spokojnie wystarczą do takiego zestawu za 3000 zł z zapasem na rozbudowę o lepsze komponenty.

Chłodzenie SilentiumPC Spartan 4 – zapewnia dużo lepszą kulturę pracy względem standardowego „boxa”, a dodatkowo temperatura procesora jest nieco niższa.

Obudowa Krux Trek – niewielka i dobrze wentylowana, zadowoli fanów minimalizmu. W zestawie tylko jeden wentylator, ale w zupełności wystarcza on do utrzymania niskiej temperatury tego zestawu. Po dołożeniu kolejnych dwóch można zamontować dużo mocniejsze komponenty.

Aktualny koszyk z zestawem do gier za 3000 zł: w morele.net

Wyniki testów gamingowego PC za 3K:

Przeprowadziliśmy testy w kilku grach w celu zobrazowania wydajności zestawu PC za 3K. Świetnie radzi sobie z takimi grami esportowymi jak CS:GO czy League of Legends, gdzie zapewnia FPS-y liczone w setkach. W wybranych bardziej wymagających grach wyniki zamieszczamy poniżej. Docelowo opublikujemy film obrazujący zmierzoną wydajność.

Assassin’s Creed Valhalla: 1920x1080, predefiniowane ustawienia średnie: średnio 66,2 FPS, 1% low 57,4 FPS

GTA V: 1920x1080, ustawienia ultra: średnio 88,9 FPS, 1% low 64,6 FP

Red Dead Redemption 2: 1920x1080, ustawienia niskie: średnio 69,7 FPS, 1% low 55,9 FPS

Wiedźmin 3 GOTY: 1920x1080, ustawienia średnie: średnio 71,5 FPS, 1% low 53,7 FPS

Cinebench R23: 5340 punktów w 10 minutowym przebiegu Multi Core

7-Zip: czas kompresji wielu plików metodą LZMA2 (paczka 9,64 GB, ~1826 plików PDF/JPG): 8:04 mm:ss

Proponowany komputer za 3000 zł umożliwi także bezproblemową pracę biurową w pakiecie MS Office czy przeglądarce internetowej, a 16 GB RAM wystarczy nawet wtedy gdy będziemy używać Google Chrome ;) Ten PC nada się także do zastosowań multimedialnych takich jak Netflix, Amazon Prime, HBO Go jak i oczywiście YouTube. Jest to więc dość uniwersalna jednostka w cenie około 3 tysięcy złotych.

Pobór prądu z gniazdka: w grze 140 W, maksymalnie (sztuczne, jednoczesne obciążenie) 190 W.

Temperatura procesora podczas jego pełnego obciążenia (Prime95): 67 stopni

Temperatury w grze: 43 stopni (CPU) i 71 stopni (GPU)

Proponowany zestaw komputerowy za 3000 złotych umożliwia także realną opcję rozbudowy. Zasilacz pozwala na zmianę karty graficznej na szybszy model, a płyta na dołożenie pamięci RAM lub przestrzeni dyskowej jeśli tej zabraknie. Poradzi też sobie z wydajniejszymi procesorami, jak np. Core i5-10400(F), Core i5-10500 czy Core i5-10600. Zastosowane chłodzenie procesora zapewnia sensowną kulturę pracy względem tego dołączonego do pudełka z CPU, a poza tym umożliwi zmianę procesora na mocniejszy. Całość zamknięta została w obudowie o stosunkowo niewielkich wymiarach i dobrej wentylacji z możliwością jej istotnej poprawy w przyszłości gdyby to było konieczne.

