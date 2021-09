Zmarł sir Clive Sinclair, twórca legendarnego ZX Spectrum

Sir Clive Sinclair, choć jego biznesowa gwiazda jasno świeciła tylko w latach 80-tych był przeciekawą postacią, próbującą zmieniać świat nie tylko w temacie komputerów, choć to z ich tworzenia najbardziej jest znany.

Małe może więcej

Była fanem miniaturyzacji, jednym z pierwszych głośnych sukcesów komercyjnych był Sinclair Executive, pierwszy kalkulator, który dało się schować do kieszeni. Produkowała go firma Sinclair Radioncs, którą założył w wieku 21 lat, po wcześniejszym porzuceniu szkoły.

Początkowo Sinclair koncentrował się na produkcji sprzętu hi-fi, ale w 1972 r. poszerzył działalność, a mały kalkulator uczynił go sławnym. Później firma wpadła w poważne kłopoty, problematyczny zegarek elektroniczny Black Watch pociągnął finanse na dno.

Sinclair sprzedał w kilku etapach firmę i otworzył (a właściwie odmroził) kolejną, która po kilku zmianach nazwy ostatecznie skończyła jako Sinclair Research. Pierwszym produktem był znów... kalkulator, tym razem tak mały, że można było go założyć na nadgarstek.

Komputer sprzedam, tanio

Pierwsze komputery firma sprzedawała jako zestawy do samodzielnego montażu, ale Sinclair szybko zdecydował się na stworzenie bardziej profesjonalnego, ale taniego. Tak powstał stworzony wspólnie ze swoim wieloletnim współpracownikiem Jimem Westwoodem, ZX80. Komputer w wersji gotowej kosztował poniżej 100 funtów i sprzedał się w sporej jak na tamte czasy ilości ok. 50 tys. sztuk.

Jego następca, wyglądający znacznie nowocześniej ZX81 odniósł jeszcze większy sukces, a do tego licencje na produkcję jego klonów kupił amerykański Timex. Firma wskoczyła na wyższy poziom, a jej kolejnym produktem był ikoniczny ZX Spectrum.

Jak duży był to przeskok, niech świadczy choćby to, że o ile poprzednicy dysponowali 1 kB pamięci RAM, Spectrum miał jej od 16 do 48 kB (późniejsze odmiany dociągnęły do 128 kB). Na świecie sprzedało się ponad 5 mln szt. komputerów z tej rodziny, a licząc nielegalne klony, to pewnie i więcej.

Zjazd na trzech kołach

Był to szczytowy okres dla firm Clive'a Sinclaira, podobnie jak w latach 70-tych kolejne projekty okazały się porażkami. Niewypałem okazał się Sinclair QL, w którym twórcy popełnili błąd m. in. nie przeskakując na architekturę 16-bitową, ale największe pieniądze stracono na... futurystycznym trójkołowcu o napędzie elektrycznym.

Trzeba bowiem wiedzieć, że Sinclair interesował się pojazdami elektrycznymi już w latach 60-tych XX wieku, a sukces komputerów pozwolił mu pójść z tym tematem na całość. Jednak jednoosobowy trzykołowiec Sinclair C5 nie był tym, na co czekał motoryzacyjny rynek.

Firma popłynęła finansowo, prawa do produkcji komputerów sprzedano Amstradowi. Sinclair Reaserch działała od tego czasu jako firma typu R&D, a Sinclair pracował m. in. nad elektrycznymi rowerami i innymi małymi pojazdami. Bez większych sukcesów.

To wszystko nie umniejsza zasług Clive Sinclaira, który dzięki wprowadzeniu do sprzedaży bardzo tanich urządzeń, umożliwił wejście w świat informatyki i gier wielu młodym osobom, wśród których są również takie, które podobnie jak on zmieniają świat, a nawet spełniają jego motoryzacyjne marzenie. Bez wątpienia był jedną z największych legend domowej komputeryzacji.