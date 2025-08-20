Największy hit tego lata na VOD do obejrzenia w domu

F1: Film na VOD. Kiedy można obejrzeć online?

Już 22 sierpnia 2025 roku "F1: Film" trafi na serwisy VOD w Stanach Zjednoczonych, umożliwiając seans w domu poprzez wykupienie lub wypożyczenie cyfrowej wersji. To oznacza, że premiera w Polsce na platformach streamingowych z pewnością jest kwestią najbliższych tygodni – film cieszy się ogromną, ale spadającą popularnością w kinach, więc widzowie czekają na możliwość obejrzenia szybkich bolidów w zaciszu własnego fotela. Do premiery online dochodzi jednak stosunkowo późno - spodziewano się, że Apple będzie próbować znacznie wcześniej zwiększyć przychody z filmu dzięki dystrybucji cyfrowej. Fantastyczne wyniki w kinach na całym świecie, w tym w Polsce, sprawiły jednak, że termin ten odkładano, ale najwyraźniej nastał odpowiedni moment na zmianę strategii.

F1: Film - czy będzie druga część?

F1: Film zadebiutował pod koniec czerwca i natychmiast stał się kasowym hitem, bijąc rekordy Apple Studios. W weekend otwarcia zarobił ponad 145 mln dolarów, a obecne globalne wpływy z biletów przekroczyły już blisko 600 mln dolarów - jest to najlepszy wynik kinowy w historii studia Apple i najwyższy debiut Brada Pitta w karierze. Nic więc dziwnego, że po cichu mówi się o rozmowach na temat potencjalnego sequela. Aktor kilkukrotnie komentował, że byłby zainteresowany powrotem do roli Sonny'ego Hayesa, a tak dobre wyniki finansowe mogą otworzyć furtkę producentom do rozmów na temat realizacji takiego projektu.

W Polsce F1: Film zobaczyło ponad 815 tysięcy widzów, co jest fenomenalnym wynikiem. To niezaprzeczalnie największy hit tego lata w polskich kinach.

F1: Film o czym opowiada?

Fabuła filmu opowiada o legendarnym kierowcy wyścigowym Sonny’m Hayesie (Brad Pitt), który po latach wraca do Formuły 1. Jego karierę zakończył wypadek, ale zostaje poproszony o pomoc od podupadającego zespołu APXGP. Przyjmuje propozycję powrotu nie tylko jako zawodnik, ale również mentor dla młodego debiutanta Joshuę Pearce’a (Damson Idris). Wątek szkolenia nowego pokolenia przeplata się z osobistymi dylematami Hayes’a oraz licznymi wyzwaniami na torze. Obok Brada Pitta i Damsona Idrisa na ekranie pojawiają się m.in. Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Kim Bodnia i Samson Kayo – aktorski skład gwarantuje charyzmę i dobrą energię, a reżyser Joseph Kosinski (znany z „Top Gun: Maverick”) dba o wysokiej klasy realizację i autentyczność ujęć z prawdziwych torów wyścigowych.

https://www.youtube.com/watch?v=w-FBi5Va_bA&t=9s

Odbiór publiczności i krytyków był bardzo pozytywny: wysokie oceny na Filmweb, IMDb i Rotten Tomatoes oraz liczne pochwały za realizm i dynamiczne sceny wyścigów nakręcały marketing. Doceniono też autentyczność przedstawionego świata Formuły 1, zaangażowanie prawdziwych zespołów i nowoczesną realizację techniczną Kosinskiego, który przeniósł tu swoje doświadczenie z kręcenia m. in. "Top Gun: Maverick". Mimo, że fabularnie film nie zaskakuje i wkradają się błędy na poziomie samych wydarzeń na torze lub zasad F1, to obraz rekompensuje to realizacją.

Film wrócił nawet do kin IMAX, można go oglądać w wersji ScreenX, a na zwykłych salach będzie pokazywany pewne jeszcze jakiś czas.