Pyszne.pl+, czyli darmowa dostawa jedzenia bez limitu

Pyszne.pl poinformowało dziś o wprowadzeniu już dla wszystkich chętnych programu subskrypcji Pyszne.pl+. W ramach tej usługi zamawiający posiłki mogą skorzystać z nielimitowanych darmowych dostaw z niemal wszystkich restauracji i sklepów dostępnych na platformie.

W początkowej fazie testów, z Pyszne.pl+ skorzystało 15 tys. subskrybentów, a od teraz subskrypcja ta jest dostępna dla każdego. W ramach jednorazowej opłaty w wysokości 9,99 zł zamawiający jedzenie na tej platformie mogą aktywować tę usługę aż na 90 dni, bez automatycznego odnawiania czy ukrytych kosztów.

Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl:

Pyszne.pl+ to nasza odpowiedź na najważniejszą potrzebę konsumentów: maksymalną wygodę w najlepszej cenie. Zmieniamy się i po przedstawieniu nowej aplikacji jest to kolejny krok w kierunku naszych klientów. Wprowadzamy na rynek ofertę, która redefiniuje wartość dostawy jedzenia. Za jedyne 9,99 zł otwieramy drzwi do 90 dni nielimitowanych, darmowych dostaw.

Jak włączyć tę usługę? Proces dołączenia do subskrypcji jest prosty i przejrzysty. Użytkownicy są informowani o możliwości skorzystania z programu Pyszne.pl+ na każdym etapie składania zamówienia: w koszyku, przy płatności oraz poprzez powiadomienia w aplikacji — wystarczy wybrać odpowiednią opcję i ją opłacić przy zamówieniu.

Po upływie promocyjnych 90 dni użytkownik otrzyma możliwość wykupienia kolejnego okresu subskrypcji, a ostateczny model usługi Pyszne.pl+ będzie sukcesywnie udoskonalany m.in. poprzez kolejne promocje, oferty czy nagrody. Co ciekawe, Polska jest jednym z pierwszych krajów, w którym Grupa Just Eat Takeaway.com zdecydowała się wdrożyć tę usługę.

Obserwujemy, jak dynamicznie rośnie popularność modeli subskrypcyjnych w Polsce, a analizy z innych rynków pokazują, że członkowie takich programów zamawiają znacznie częściej. Pyszne.pl+ jest naszą odpowiedzią na ten trend i oczekiwania klientów. Zaczynamy od niezwykle atrakcyjnej oferty darmowej dostawy, ale już teraz planujemy kolejne kroki, uważnie słuchając opinii użytkowników.

Co jeszcze istotne na koniec — darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach o wartości minimum 50 zł, myślę więc, że przy dzisiejszych cenach w gastronomii, mówimy o niemal każdym zamówieniu jedzenia z napojami czy innymi dodatkami w wybranych restauracjach.

Źródło: Pyszne.pl