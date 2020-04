Chrome 81 pozwala grupować karty i staje się dużo mniej irytujące

Harmonogram zmian w przeglądarce Chrome zmienił się przez szalejącą pandemię koronawirusa. Google wypuściło wersję 81 dopiero teraz. Kolejna, którą miałoby być 82, nie pojawi się w ogóle. Na wersję 83 będziemy musieli poczekać aż do połowy maja. Wszystkie te ustalenia mogą jednak ulec zmianie ze względu na sytuację na świecie, czego Google nie ukrywa. Coś jednak dostaliśmy. Aktualizacja Chrome 81 można już pobrać na wszystkie mobilne i desktopowe systemy. Co takiego oferuje Chrome 81?

Web XR

Web XR Device API umożliwia aplikacjom webowym wykorzystywanie aparatu i czujników urządzenia do wytwarzania poleceń w wirtualnej rzeczywistości. Google za przykład funkcjonalności tego narzędzia podaje najprostsze sprawdzenie, jak będzie wyglądała nowa kanapa lub krzesło w naszym domu. Nie trzeba wykonywać żadnych specjalistycznych zadań, aby cieszyć się Web XR. Aplikację webową programiści będą mogli osadzić bezpośrednio na witrynie sklepu. Umieszczanie wirtualnych obiektów w widoku rzeczywistego aparatu z pewnością znajdzie wiele praktycznych zastosowań.

Powiadomienia przy ikonach

Chrome 81 rozszerzy działanie ikon aplikacji webowych przypiętych do przeglądarki. Od tej pory wyświetlane na nich będą małe ikonki z liczbą powiadomień, jakie na nas czekają. Ma to całkowicie zastąpić powiadomienia wysuwane na ekran. Google tłumaczy, że będzie to dużo bardziej przyjazne dla użytkownika, nie będzie mu w żaden sposób przeszkadzać. Ta opcja świetnie sprawdzi się w aplikacji wszelkiego rodzaju komunikatorów czy mediów społecznościowych.

Testy grupowania kart