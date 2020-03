Ten abonament od Microsoftu będzie opłacalny dla każdego. Microsoft 365 to nowy pakiet usług i aplikacji

Starania Microsoftu na rynku biznesowym i tworzenie produktów oraz usług, po które sięgają firmy różnych rodzajów to codzienność. Zupełnie nowym podejściem są pakiety oferowane klientom detalicznym i rodzinom. Widzimy to w subskrypcji Office 365 dla klientów domowych, a Microsoft 365 przenosi tę usługę poziom wyżej. Oprócz aplikacji pakietu Office, użytkownicy otrzymują dostęp do nowych aplikacji jak Family Safety oraz Teams for Consumers.

W konferencji wziął udział Satya Nadella, CEO Microsoftu, który określił misję firmy jako first responders to first responders, czyli pierwsi wspomagający dla służb ratowniczych. Misją Microsoftu ma być dostarczanie narzędzi i opieki, tym którzy jej potrzebują w takich dziedzinach życia jak sektor publiczny, edukacja czy medycyna. Wspomniał o tym, jak istotny jest Skype dla użytkowników, podobnie jak Office 365, Teams czy Minecraft w obecnej sytuacji.

Microsoft 365 od 21 kwietnia 2020 roku

Z darmowych usług Microsoftu korzysta 500 milionów osób.

Wśród nowości w aplikacji Word warto wyszczególnić automatyczne poprawki całych zdań, które można sformułować w inny sposób. Aplikacja ma też rozpoznawać stronniczość wypowiedzi i podpowiadać inne słownictwo czy strukturę, by tego uniknąć. Pokaz dotyczył angielskiej wersji aplikacji i nie wiadomo, czy to samo będzie dostępne w języku polskim – zapowiedziano wsparcie dla 20 języków. Nowa funkcja będzie dostępna nie tylko w Wordzie, ale także będzie pracować natywnie w Outlooku oraz na wszystkich stronach www dzięki wtyczce do przeglądarki Edge.