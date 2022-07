iPhone 14, iPhone 14 Max (Plus), iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. W tym roku Apple ma skupić się wyłącznie na czterech modelach swojego flagowego smartfona rezygnując całkowicie z wariantu mini. Ten ma być zastąpiony przez większy wariant podstawowego iPhone'a, który, według ostatnich plotek, ma zyskać nową/starą nazwę. Apple ma zdecydować się na powrót do dopisku Plus wykorzystywanego w przeszłości do dużych iPhone'ów. Ostatnich modelem z Plusem był iPhone 8 z 2017 r. W tym roku nazwa ta ma być przypisana większemu wariantowi podstawowego iPhone'a 14. Trzeba też przypomnieć, że tegoroczna linia iPhone'ów może sporo namieszać. Wszystko ze względu na fakt, że Amerykanie chcą wyposażyć bazowy model w zeszłoroczny układ Bionic A15. Mocniejsze podzespoły pojawią się wyłącznie w modelach Pro, co skutkować będzie podwyżką cen i większymi różnicami między wszystkimi modelami, które do tej pory różniły się wyłącznie liczbą aparatów i wielkością ekranu.

iPhone 14 bez opóźnień. Prezentacja w drugim tygodniu września

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Cztery modele iPhone'a 14 mają być zaprezentowane już niebawem. Od kilkunastu dni w sieci pojawiają się informacje, że swoją jesienną konferencję Apple zorganizuje 13 września. Data ta pojawiała się wielokrotnie wśród leaksterów i przy okazji innych plotek. Cześć z nich jest tego tak pewna, że stawia na szali swoją obecność w mediach społecznościowych. Tak jest w przypadku iHacktu ileaks . Kilka tygodni temu informował on, że drugi wtorek września jest dniem, w którym zaprezentowane zostaną nowe modele iPhone'a 14. Jeśli do konferencji nie dojdzie, niewykluczone, że zniknie z Twittera. Choć iHacktu ileaks  nie jest specjalnie znany z celnych plotek i przecieków związanych z produktami Apple, w przeszłości miał kilka trafnych spostrzeżeń. Jeśli rzeczywiście okaże się, że iPhone 14 pokazany zostanie 13 września, najprawdopodobniej w przedsprzedaży pojawi się w tym samym tygodniu - 16 września. Tydzień później telefony trafią do regularnej sprzedaży.

Warto też pamiętać, że na wrześniowej prezentacji pokazane powinny być inne sprzęty Apple. Chodzi przede wszystkim o Apple Watch Series 8. W tym roku do sprzedaży mają trafić przynajmniej trzy warianty zegarka, w tym jeden przygotowany z myślą o sportowcach szukających bardziej wytrzymałych konstrukcji. Dedykowany im Apple Watch ma mieć większy ekran i wiekszą kopertę. Moja jest o rozmiarze 50 mm, mocniejszej metalowej obudowie i wyższej odporności na uszkodzenia.

13 września Apple ma pokazać iPhone'a 14 i Apple Watch Series 8. Czy data się potwierdzi?

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Jeśli wierzyć tym przeciekom, do premiery iPhone'a 14 pozostało nieco ponad dwa miesiące. W ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji wskazujących, że Apple ma borykać się z dostawami podzespołów, opóźnieniami z produkcją, a nawet jej obcięciem. Z 90 milionów sztuk, które mają zejść z linii produkcyjnych w pierwszym rzucie, firma musiała obciąć 10 procent. Sprzeczne informacje pochodzące z różnych źródeł podkręcają tylko atmosferę wokół tegorocznego iPhone'a 14. Dla Apple to świetna wiadomość, tym bardziej, że firma planuje podwyżki - przede wszystkim modeli z dopiskiem Pro. Cennik iPhone'a 14Pro ma zaczynać się od 1099 USD (ok. 5900 zł z uwzględnieniem podatków i opłat). Za Phone 14 Pro Max przyjdzie już zapłacić 1199 USD (ok. 6500 zł).

Stock Image from Depositphotos