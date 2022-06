Najbliższa, planowana, konferencja Apple odbędzie się najprawdopodobniej we wrześniu. To na niej pokazany zostanie iPhone 14. Firma ma jednak jeszcze kilka asów w kieszeni, a nadchodzące miesiące zapowiadają się naprawdę interesująco.

Tegoroczne WWDC za nami. Apple na prezentacji otwierającej konferencję dla deweloperów, oprócz nowych wersji systemów operacyjnych (macOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, itp.), pokazało układ M2 oraz pierwsze komputery, które będą działały pod jego kontrolą. To odświeżony MacBook Air w wersji z 13,6-calowym ekranem, notchem na kamerkę, złączem MagSafe i w zupełnie nowych kolorach. To również 13-calowy MacBook Pro z Touch Barem i rozwiązaniami, które wcześniej znaliśmy.

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Przed nami teraz okres, w którym Apple skupiać się będzie na dalszym dopracowywaniu systemów. Te obecnie znajdują się w fazie testów beta, a tej jesieni trafią do użytkowników w pełnej, stabilnej, wersji. Jesień to również czas największej premiery amerykańskiej firmy - nowego modelu iPhone'a. I choć o iPhonie 14 wiemy już niemal wszystko, wciąż mamy kilka kwestii, które nie zostały jeszcze rozwiązane. I, jeśli wierzyć nowym plotkom i przeciekom, zapowiada nam się interesująca premiera. A raczej premiery, bo ostatnie miesiące 2022 i początek 2023 r. przynieść mają szereg nowych modeli sprzętów z logo Apple.

Potwierdza to Mark Gurman w swoim najnowszym wpisie/newsletterze dla serwisu Bloomberg. Podkreśla on, że Apple szykuje się wręcz do maratonu premier. A firma ma co pokazać. Nie jest żadną niespodzianką, że pierwsza będzie prezentacja Phone'a 14. A konkretnie - czterech modeli: podstawowego, podstawowego w wersji Max, Pro oraz Pro Max. W tym samym czasie pokazane zostaną zegarki Apple Watch nowej generacji (Apple Watch 8 oraz najprawdopodobniej odświeżony SE). Dziennikarz dodaje, że powinniśmy się spodziewać kilku komputerów Mac z układami M2, a nawet M3, nowych iPadów (Pro oraz podstawowych) oraz nowego modelu popularnych słuchawek AirPods Pro. W kwestii Maców spodziewać się możemy kilku modeli:

Mac mini z M2

Mac mini z M2 Pro

14-calowy i 16-calowy MacBook Pro z M2 Pro oraz M2 Max

Mac Pro z układami M2 Ultra oraz M2 Extreme

Apple szykuje wiele premier. Tegoroczna jesień i początek przyszłego roku zapowiadają się interesująco

Dziennikarz, powołując się na własne źródła, wskazuje też, że Apple szykuje się też do premiery nowego modelu iPada z dużo większym ekranem. Mowa jest o wariantach z 14, a nawet 15-calowym wyświetlaczem, który miałby być idealny do pracy z komputerem Mac dzięki funkcji Stage Manager. Gurman przypomina jednocześnie o okularach do rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości. Choć przed WWDC wiele się mówiło, że Apple zaprezentuje światu rozwiązania software'owe związane z AR/VR do niczego nie doszło. Co prawda Tim Cook zasugerował kilka dni temu, że firma pracuje nad tego typu okularami, konkretów jednak nie znamy. Podejrzewam, że jeszcze będziemy musieli na nie nieco dłużej poczekać. Jak długo? Przynajmniej do przyszłego roku.

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać kolejnych premier Apple. Pierwszą z nich będzie iPhone 14, który na rynku zadebiutować powinien wczesną jesienią. Jego prezentacji możemy spodziewać się na początku lub w połowie września, a telefon do sklepów trafi kilka tygodni później.