Mark Gurman z Bloomberga donosi, że gigant z nadgryzionym jabłkiem w logo ma pracować nad co najmniej dwoma nowymi modelami iMaca, które mają być zasilane chipem M3. Kalifornijska firma rzekomo pracuje nad 24-calowym iMaciem oraz mocniejszym wariantem z większym ekranem, który ma być czymś w stylu iMaca Pro. Dziennikarz Bloomberga donosi:

Nadal wierzę też, że Apple pracuje nad komputerem iMac z większym ekranem, skierowanym do profesjonalistów. Wyobrażam sobie, że użyje układu M3, prawdopodobnie M3 Pro i M3 Max. To pasowałoby do chipów wewnątrz MacBooka Pro. Nie sądzę, aby połączenie Maca Studio lub Maca mini ze Studio Display było odpowiednie dla wielu profesjonalnych użytkowników, którzy chcą mieć więcej miejsca na ekranie.

Powrót iMaców z pewnością byłby przez wielu mile widziany. Apple wprowadziło 24-calowego iMaca z M1 w marcu zeszłego roku i co ciekawe, jest to jedyny iMac, którego możemy w tym momencie kupić. Jak informowaliśmy, iMac Pro i 27-calowy iMac zostały po cichu wycofane z produkcji po tym, jak Apple ogłosiło 27-calowy Studio Display wraz z Mac Studio na początku tego roku. Kiedy wszyscy spodziewali się, że to już koniec iMaców, zaczęło pojawiać się mnóstwo wieści niejako to potwierdzających, które sugerowały, że firma z Cupertino nie ma zamiaru tworzyć wysokiej klasy iMaca. Gurman wydaje się jednak obstawiać przy swoim i stale się upiera, że wkrótce pojawi się potężny i większy iMac.

Dziennikarz Bloomberga już wcześniej sugerował, że w planie działania Apple brakuje 24-calowego iMaca z chipem M2. Raport sugerował, że Apple planuje wprowadzić na rynek modele MacBooków Pro z M2 Pro i M2 Max oraz komputerów Mac Pro z M2 Ultra i M2 Extreme. Można zauważyć, że w planach nie ma 24-calowego iMaca z M2 - według analityka taki nigdy nie powstanie, a Apple zamiast tego użyje chipa M3. Ramy czasowe wydania nie zostały jeszcze potwierdzone, lecz Gurman spekuluje, że będzie to w 2023 roku.

Chcielibyście większego i mocniejszego iMaca z chipem M3? Co sądzicie o najnowszych doniesieniach Gurmana? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Mark Gurman - Power On