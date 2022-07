Apple Watch dla najbardziej wymagających: trwalszy i z większym ekranem

Plotki mają to do siebie, że kiedy nie sprawdzają się w jednym roku, to w kolejnym lubią powracać jak bumerang. I tak sprawy mają się z wariantem Apple Watcha dla najbardziej wymagających użytkowników: twalszego, z mocniejszą kopertą i większym ekranem. W ubiegłym roku nie był on jednym z wariantów...

Plotki mają to do siebie, że kiedy nie sprawdzają się w jednym roku, to w kolejnym lubią powracać jak bumerang. I tak sprawy mają się z wariantem Apple Watcha dla najbardziej wymagających użytkowników: twalszego, z mocniejszą kopertą i większym ekranem. W ubiegłym roku nie był on jednym z wariantów zegarka Apple, ale w tym roku Mark Gurman w swoim raporcie powraca do tematu i przepowiada nową opcję Apple Watcha która ma zadowolić tych, dla których dotychczasowe modele nie były dostatecznie mocne, trwałe i zaprawione w bojach.

Nowy Apple Watch nareszcie sprawdzi się w trudnych warunkach?

To nie pierwszy raz kiedy słyszymy o nowym wariancie Apple Watcha. Szczerze mówiąc — mam wrażenie, że Mark Gurman w swoich analizach z ostatnich lat ciągle goni wokół tego samego — i trudno powiedzieć gdzie leży problem. W jego analizach czy zmianach planów Apple, które przez problemy z dostępem do półprzewodników oraz produkcją musi ciągle zmieniać plany. Teraz jednak pracownik Bloomberga twierdzi, że już w tym roku zobaczymy Apple Watch z "blisko dwucalowym wyświetlaczem", który będzie miał 7% większą powierzchnię niż obecny 45 milimetrowy wariant zegarka. Co więcej — urządzenie miałoby mieć także większą baterię. Co jednak ważniejsze: konstrukcja miałaby opierać się na mocnych metalach, nie aluminium. Ponadto ekran miałby być (bardziej) odporny na stłuczenia i zarysowania. Nie ma jednak jeszcze informacji z jakich rozwiązań miałby korzystać nowy zegarek. Gurman twierdzi jednak, że sportowy wariant Apple Watcha miałby być wyceniony drożej niż dostępne w ofercie Apple modele wykonane ze stali nierdzewnej z bardziej trwałym ekranem.

Czy faktycznie w tym roku Apple wprowadzi na rynek zegarek który będzie mógł konkurować z wyższymi modelami od Garmin albo Polar? Przekonamy się jesienią. Ale poza nowymi, drogimi, modelami — gigant z Cupertino rzekomo miałby pracować także na nowym Apple Watch SE, czyli najtańszym w ofercie zegarkiem, o którym sporo się w ostatnich tygodniach plotkowało.

