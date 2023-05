iPhone 14 swoją premierę miał we wrześniu ubiegłego roku. Apple zaprezentowało cztery modele - podstawowego iPhone'a 14, większego iPhone'a 14 Plus oraz iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Największe kontrowersje budzą podstawowe modele. Firma zdecydowała się pożegnać z wersją mini i zamiast flagowca z 5,4-calowym ekranem wypuściła na rynek wersję z Plusem charakteryzującym się wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala. Zabrakło też wyraźnego przeskoku względem poprzedniej generacji. iPhone 14 działa na tym samym czipie co jego poprzednik - A15 Bionic z lekko podrasowanym GPU z dodatkowym rdzeniem. To nie spodobało się użytkownikom, dla których to sprzedawanie tego samego produktu w nowym opakowaniu.

I to niezadowolenie odzwierciedlone jest w badaniu przeprowadzonym przez firmę PerfectRec, która na tapet wzięła recenzje iPhone'ów z ostatnich lat, porównała oceny i przedstawiła ciekawe wyniki. Na ich podstawie możemy uznać, że iPhone 14 jest obecnie największym rozczarowaniem Apple. I to od 10 lat. Jak czytamy w podsumowaniu badania, recenzje konsumenckie najnowszego iPhone'a spadły w stosunku do poprzedniej generacji - i to gwałtownie. Dane pokazują, że nie dotyczyło to tylko podstawowego modelu iPhone'a 14 - recenzje większości modeli z rodziny iPhone'a 14, w tym iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max, malują podobny obraz rozczarowania konsumentów. Użytkownicy zwracają uwagę na zbyt małe różnice w porównaniu z iPhonem 13 (choć chwalą oni obecność dynamicznej wyspy) oraz wytykają Apple ponowne wykorzystywanie tego samego układu dwa lata z rzędu.

Jaki jest najlepiej i najgorzej oceniany iPhone w historii?

Wraz z informacjami na temat średnich ocen iPhone'a 14 mamy możliwość przyjrzenia się zestawieniu najlepiej ocenianych iPhone'ów w historii (z uwzględnieniem modeli od iPhone'a 4 do iPhone'a 14). Z analizy PerfectRec skupiającej się na ocenach z najwyższą liczbą gwiazdek (w skali 1-5) wynika, że najgorzej ocenianym smartfonem Apple w historii jest iPhone 5C. Wydany w 2013 r. przyciągał uwagę kolorystyką i materiałem, z jakiego wykonana została jego obudowa. Zamiast aluminium, Apple zdecydowało się na zastosowanie poliwęglanu dając poczucie, że mamy do czynienia z "tanim plastikiem". Młodzieżowy iPhone - bo tak miał być reklamowany - na przestrzeni ostatnich 10 lat doczekał się "zaledwie" 64% 5-gwiazdkowych ocen.

Liderem w tym zestawieniu jest iPhone 13 Pro Max z 2021 r. Smartfon ten może "pochwalić się" 86-procentowym udziałem 5-gwiazdkowych recenzji. I nie ma się co dziwić. Większy brat podstawowego modelu Pro z 6,7-calowym ekranem Super Retina XDR o rozdzielczości 2778 na 1284 piksele przy 458 pikselach na cal oraz technologią ProMotion oferująca odświeżanie na poziomie 120 Hz, czipem A15 Bionic i świetnymi aparatami wkroczył w nową erę iPhone'ów - oferując najbardziej wymagającym użytkownikom funkcje godne swojej ceny.

Metodologia badania

PerfectRec podaje, że do badania i analizy satysfakcji klienta wykorzystano ponad 669543 recenzji napisanych przez użytkowników oraz zamieszczonych w Google. Liczba recenzji konkretnych modeli waha się od wartości na poziomie 2304 do 56832. Warto jednak podchodzić do tych wyników z dużą ostrożnością - trudno jest zweryfikować wszystkie pojawiające się w Google recenzje - niewykluczone więc, że pojawią się tu spore nieścisłości. Trudno też jest wskazywać najlepsze i najgorsze smartfony Apple w oparciu o procentowy udział wyłącznie 5-gwiazdkowych ocen.