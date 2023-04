iOS 17. Wszystko co trzeba wiedzieć o nowej wersji systemu dla iPhone'a

iOS 16, który do użytkowników smartfonów Apple trafił w zeszłym roku, to przede wszystkim odświeżony wygląd ekranu blokady z możliwością dostosowania widgetów. System wprowadził również ulepszone powiadomienia, rozszerzone możliwości Wiadomości, aktualizacje aplikacji Mail, Zdrowie i Fitness, nowy wygląd aplikacji Dom, kilka modyfikacji dla Safari, Notatek i Przypomnień, oraz wiele innych nowych funkcji i usprawnień. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Apple udostępniało kolejne aktualizacje, z czego najnowsza, iOS 16.4.1 przyniosła kilka nowości i wyeliminowała błędy napotkane w poprzednich wersjach.

Przed nami jednak WWDC - wielkie święto dla developerów zajmujących się tworzeniem gier i aplikacji dla systemów operacyjnych napędzających urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Już 5 czerwca, w dniu otwarcia konferencji, zaprezentowane zostaną m.in. nowe odsłony systemów iOS, iPadOS, macOS i watchOS. I nie da się ukryć, że to właśnie iOS 17 (oraz iPad OS 17) będą najbardziej interesujące dla użytkowników. Choć do WWDC mamy jeszcze niecałe dwa miesiące, już teraz mamy kilka ciekawych informacji dotyczących nowej wersji iOS 17. Na co więc mogą liczyć posiadacze iPhone'ów?

iOS 17. Najważniejsze zmiany w systemie

Centrum Sterowania

Jeden z najbardziej komentowanych przecieków to ten związany z odświeżeniem Centrum Sterowania w iOS 17. Centrum Sterowania, które zostało wprowadzone wraz z iOS 7, jest miejscem, gdzie użytkownicy iPhone'a mogą szybko uzyskać dostęp do różnych ustawień i przełączników, takich jak tryb samolotowy, Bluetooth, Wi-Fi czy jasność ekranu. I trzeba przyznać, że w obecnym kształcie nie należy do najprzyjemniejszych i najwygodniejszych w nawigacji - tym bardziej, że Apple wciąż nie pozwala na zbyt daleko idące jego modyfikacje ograniczając narzędzia dostępne w Centrum do zaledwie kilkunastu pozycji. Według przecieków, Centrum Sterowania w iOS 17 ma się doczekać dużego odświeżenia.

Nie ma jeszcze dokładnych informacji na temat zmian, ale główna zmiana ma dotyczyć lepszego dostosowania go do dużych rozmiarów ekranów dzisiejszych iPhone'ów. A to oznacza bardziej rozbudowany układ i większą liczbę opcji dostępnych bezpośrednio z Centrum Sterowania, co mogłoby zwiększyć wygodę i funkcjonalność tego narzędzia. Liczę po cichu, że Apple udostępni odpowiednie API pozwalające developerom na tworzenie swoich własnych przełączników, które będzie można dodawać do Centrum.

App Store

iOS 17 może przynieść rewolucję w dostępie do aplikacji instalowanych na iPhone'ach. Chodzi oczywiście o możliwość pobierania i wgrywania aplikacji spoza App Store oraz korzystania z alternatywnych sklepów z aplikacjami. Europejskie przepisy wymagać będą od Apple umożliwienia instalowania aplikacji spoza App Store od 2024 roku - a implementacja odpowiednich narzędzi może być już wprowadzona wraz z iOS 17

W ramach tych zmian, klienci w Europie mogliby pobrać aplikacje bez konieczności korzystania z App Store, a deweloperzy nie musieliby płacić tzw. "Apple Tax" w wysokości 15-30% pobieranych przez Apple - warto jednak pamiętać, że pewne opłaty wciąż będą obowiązywać - więcej o tym przeczytacie w osobnym tekście.

Początkowo zmiany dotyczące instalowania aplikacji spoza App Store miałyby ograniczony zakres i dotyczyć tylko użytkowników w Unii Europejskiej. W miarę jak inne kraje wprowadzą podobne przepisy, Apple może rozszerzyć funkcjonalność na inne regiony.

Safari i zewnętrzne przeglądarki

Inną potencjalnie dużą zmianą w iOS 17 może być umożliwienie zewnętrznym przeglądarkom na korzystanie z własnych silników, eliminującym obecne wymaganie korzystania z silnika WebKit, który jest obecnie stosowany w przeglądarkach takich jak Chrome czy Firefox na urządzeniach iOS zgodnie z zasadami Apple. Ma to związek z dyrektywą rynków cyfrowych mającą obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej. A ta będzie zabraniała tego typu praktyk, gdzie Apple narzuca developerom konieczność korzystania wyłącznie z dostarczanych przez firmę rozwiązań. To pozwoli otworzyć drogę do funkcjonalności zewnętrznych przeglądarek, które nie są dostępne na iOS ze względu na pewne ograniczenia WebKit. A to oznacza zbliżenie się do tego, co oferują na konkurencyjnych systemach - w tym na Androidzie.

Wydajność i stabilność

Choć informacje związane z iOS 17 są nadal szczątkowe, można podejrzewać, że jednym z priorytetów developerów Apple będzie poprawa wydajności i stabilności systemu. Apple zawsze stara się poprawić wydajność swoich systemów operacyjnych w kolejnych aktualizacjach, aby zapewnić płynne działanie urządzeń iPhone - jednak na przestrzeni ostatnich lat często doświadczaliśmy problemów z poprawnym działaniem iOS - i to nie tylko na starszych urządzeniach. W iOS 17 również oczekuje się ulepszeń w tym zakresie, które mogą przynieść użytkownikom szybsze i bardziej stabilne działanie smartfonów.

iOS 17. Dostępność i kompatybilne urządzenia

Obecnie nie ma oficjalnych informacji na temat dokładnej listy urządzeń, na których będzie działać iOS 17. Również dotychczasowe plotki nie są jednoznaczne. Jeszcze kilka tygodni temu pojawiły się przecieki wskazujące, że nowy system nie będzie działał na modelach iPhonie 8, iPhone 8 Plus i iPhone X, które wciąż działają na najnowszej wersji iOS 16. Te informacje zostały jednak poddane w wątpliwość przez inne źródła wskazujące, że iOS 17 działać będzie na wszystkich modelach iPhone'a, które obsługują iOS 16. Wynika z tego, że iOS 17 będzie prawdopodobnie obsługiwać następujące urządzenia:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (3. generacja)

iPhone SE (2. generacja)

iOS 17. Kiedy premiera?

Na pełną premierę iOS 17 musimy jednak nieco poczekać. System w pełnej wersji zadebiutuje dopiero jesienią wraz z nowymi iPhone'ami - modelami 15 i 15 Pro. Czerwcowa prezentacja nowości w systemie to start zamkniętej bety dla developerów, która nie będzie obejmowała wszystkich nowości. Wraz z kolejnymi odsłonami rozwojowej wersji systemu, zostanie ona udostępniona szerokiej publiczności w ramach otwartych testów beta - te potrwają przez całe wakacje. A we wrześniu lub na początku października odbędzie się premiera pełnej wersji systemu iOS 17. Patrząc jednak na poprzednie odsłony systemu, można się spodziewać, że nie wszystkie zapowiedziane na zbliżającym się WWDC funkcje pojawią się w pierwszej odsłonie oprogramowania.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie te informacje opierają się na plotkach, przeciekach pochodzących z zagranicznych źródeł. Niektóre z nich mają historię celnych strzałów, wiarygodność innych można poddawać w wątpliwość. Wszystkiego dowiemy się na początku czerwca, podczas konferencji WWDC - już teraz zapraszamy na naszą relację z tego wydarzenia!