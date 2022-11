Ten model jest naprawdę szczególny. Recenzja iPhone 14 Plus

Po dwóch latach z iPhone'ami mini dostaliśmy większą wersję podstawowego modelu, bo wydawało się, że tego właśnie oczekuje rynek. Sprzedaż smartfona iPhone 14 Plus jednak nie zachwyca, Apple ogranicza produkcję, ale ci, którzy czekali na taki model mogą być raczej zadowoleni. Otrzymali bowiem świetny 6,7-calowy ekran OLED, bardzo dobre aparaty z nagrywaniem wyśmienitych wideo, znakomite głośniki i wydajną baterię. Tak duży ekran jest świetny do oglądania wideo, przeglądania sieci i korzystania ze wszystkich aplikacji, ale iOS nadal nie pozwala go wykorzystać jeszcze bardziej, np. poprzez dzielenie przestrzeni roboczej na pół pomiędzy dwie apki.

Recenzja iPhone 14 Plus - ekran i bateria dla najbardziej wymagających

W środku znalazł się procesor z zeszłego roku, ale to nie odbiera iPhone'owi 14 Plus werwy. To bardzo szybki i radzący sobie ze wszystkim smartfon, który może nawet działać dwa dni bez ładowania przy normalnym użytku. Częstsze korzystanie z multimediów (muzyka, filmy, aparat) skrócą ten czas, ale nikomu nie będzie łatwo go rozładować. Więcej o podstawowym modelu iPhone 14 przeczytacie w naszej recenzji, a w wideo powyżej usłyszycie jak używa się tego większego modelu iPhone 14 Plus.