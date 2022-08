Miniony weekend przyniósł interesujące plotki z obozu Apple. Serwis 91Mobiles opublikował raport wskazujący, że chińscy partnerzy detaliczni szykują się na największą tegoroczną premierę. Nie zwrócilibyśmy uwagi na ten raport, gdyby nie fakt, że pojawia się w nim wzmianka o... iPhonie 14 mini. Modelu, który według wszystkich informacji, w tym roku się nie pojawi. Chińskie źródła podają, że do sklepów trafią cztery modele iPhone'a 14: iPhone 14, iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

To przeczy niemal wszystkim dotychczasowym przeciekom, które wskazywały, że przez dość niskie zainteresowanie "małą trzynastką", Apple nie zdecyduje się na kolejną jego odsłonę. W zamian za to powracamy do starych rozwiązań - podstawowy model, większy w wersji Max (lub Plus), Pro oraz Pro Max (lub Plus). Raport 91Mobiles mówi także o premierze nowego iPada - w wersji z ekranem 10,2 cala. Ta informacja również stoi w sprzeczności z tym, o czym mówi się od jakiegoś czasu. Odświeżony, podstawowy iPad 10. generacji to przede wszystkim "odchudzona" konstrukcja, oraz większy, 10,5- lub 10,9-calowy wyświetlacz. Wygląda więc na to, że źródła 91Mobiles mają zupełnie inną wiedzę lub wprowadziły serwis w błąd.

Muszę przyznać, że to dość zaskakujące informacje i trzeba do nich podchodzić z ogromną ostrożnością. Tym bardziej, że w ostatnich godzinach na stronie 91Mobiles pojawiła się aktualizacja raportu wskazująca na sprzeczne informacje pochodzące z innych serwisów. Pojawienie się sugestii, że Apple wypuści na rynek model mini i to na kilka tygodni przed oficjalną premierą smartfonów, jest dziwnym zabiegiem i mało prawdopodobnym. Zdziwię się bardzo, jeśli rzeczywiście w tym roku dostaniemy iPhone'a 14 w wersji mini.

iPhone 14 mini jednak istnieje? Sprzeczne informacje wprowadzają zamieszanie

O ile raport 91Mobiles można potraktować z przymróżeniem oka, jedna rzecz się w nim zgadza. Data premiery iPhone'a 14. Mark Gurman w swoim najnowszym wpisie dla serwisu Bloomberg stoi na stanowisku, że data 7 września jest tą, którą Apple wybrało na dzień prezentacji iPhone'a 14 i Apple Watch Series 8 - i tylko tych urządzeń. Choć w ostatnim czasie wiele mówi się, że tego samego dnia firma pokaże odświeżonego iPada, dziennikarz poddaje te informacje w wątpliwość. Jest on przekonany, że nowy (lub nowe) tablet pokazany zostanie miesiąc później - w okolicach października. Potwierdzać to mają źródła dziennikarza oraz raporty wskazujące na opóźnienie premiery iPadOS 16, który również ma być udostępniony dopiero w październiku.

Gurman zwraca też uwagę na jeszcze jedną rzecz - więcej reklam. Apple od dłuższego czasu powoli zaczyna zasypywać użytkowników sprzętów z iOS/iPadOS dodatkowymi banerami, które pojawiają się w kolejnych, niespodziewanych miejscach. Fakt obecności materiałów promocyjnych w App Store nikogo specjalnie już nie dziwi - przynajmniej jeśli chodzi o wyszukiwarkę, czy karty Dziś i poszczególne kategorie.

Już w lipcu pisaliśmy, że Apple rozszerza możliwości reklamowe dla twórców aplikacji wprowadzając je m.in. na kartach produktów... konkurencji. Pojawią się one na samym dole, w zakładce "Możesz też polubić". Reklamy pojawiać się będą też w Mapach, Podcastach i Książkach, gdzie będą pojawiać się materiały sponsorowane pochodzące od partnerów i firm zewnętrznych. Zdaniem Gurmana, pojawią się one w przyszłym roku.