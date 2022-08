Aplikacje Apple mają doczekać się niebawem zestawu reklam

Macie dość wszechobecnych reklam? Nie mam dla was dobrych wieści - według najnowszych informacji, więcej formatów reklamowych ma się pojawić nawet tam gdzie dotychczas ich nie było. W aplikacjach Apple.

Apple zawsze z dumą opowiada o tym jak chroni prywatność i że płacąc za ich produkty nie musimy obawiać się śledzenia, zaś całe doświadczenie z nimi związane stoi na najwyższym poziomie. Ale można na temat tego czy faktycznie tak jest dyskutować godzinami. Ale faktem jest, że w ich sprzętach nie ma setek reklam. Powoli jednak zaczyna się to zmieniać. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o nowych formatach reklam w App Store, a teraz najnowszy raport Gurmana dla Bloomberga wspomina o wewnętrznych testach reklam w autorskich aplikacjach Apple.

Mapy, Książki i Podcasty Apple mają się niebawem dorobić reklam

Z informacji do których dotarł Mark Gurman wynika, że Apple prowadziło już testy nowych form przychodów w ich aplikacjach. Podobnie jak w App Store, miałyby one być odpowiednio oznaczone i podrzucane w wynikach wyszukiwania. Zatem szukając podcastu o przyrodzie - pierwszym wynikiem byłby prawdopodobnie ten, którego twórcy zapłacili za reklamę. Podobnie sprawy miałyby się mieć przy wyszukiwaniu obiektów w Mapach czy książek w aplikacji do czytania.

Kolejną ze zmian którą miałby w kontekście reklam przygotowywać gigant z Cupertino jest tańszy plan abonamentowy Apple TV+. Użytkownicy płaciliby mniejszą stawkę miesięczną, ale będą wówczas zaszczyceni blokiem reklam przerywającym im oglądanie. Nad takim rozwiązaniem pracuje obecnie Netflix i Disney+ — ale pod tym względem w 100% zgadzam się z Konradem: Nie płacę za VOD, żeby oglądać reklamy. Natomiast kombinowanie z reklamami na dobrą sprawę nie powinno nikogo dziwić — Apple od lat potarza, że przychody z usług mają być za kilka lat dla nich jeszcze ważniejsze niż dotychczas. I, jak widać w każdym sprawozdaniu finansowym, konsekwentnie ten plan realizują.