Apple gra twardo, albo dostanie procent zysków, albo popsuje biznes

Dajcie nam część zysków z reklam, albo...

Bardzo ciekawy artykuł opublikował wczoraj The Wall Street Journal. Porusza on kwestię bliskiej współpracy między Facebookiem (obecnie Meta) oraz Apple w latach 2016-2018. Okazuje się, że obie firmy wielokrotnie się spotykały i rozmawiały o możliwościach wspólnej współpracy na polu reklam w sieci społecznościowej. Gigant z Cupertino chciał uszczknąć dla siebie nieco zysków pochodzących z portalu społecznościowego Marka Zuckerberga i miał kilka ciekawych propozycji. Jedną z nich było między innymi zaoferowanie płatnej subskrypcji Facebooka bez reklam, która byłaby oczywiście sprzedawana za pośrednictwem AppStore (dzięki czemu 30% zysków poszłoby do Apple). Ten pomysł jednak nie znalazł poparcia po stronie Meta.

Apple chciało też aby opłaty za "boostowanie" postów na Facebooku (czyli de facto za reklamę) również przechodziły przez AppStore, dzięki czemu część zysków mogła trafiać do Cupertino. Meta również tym rozwiązaniem nie była jednak zainteresowana i wolała zachować wszystkie zyski dla siebie. Podobne rozmowy firma prowadziła z innymi sieciami społecznościowymi, jak chociażby Tumblr, gdzie Apple dopięło swego i sponsorowane posty kupowane za pośrednictwem iPhone'a i iPada zostały zaakceptowane dopiero wtedy, gdy wprowadzono je w formie zakupów w aplikacji. Wcześniej pomysł ten był przez Apple odrzucany, o czym wspomina Matt Mullenweg, CEO Tumblr.

Opór Facebooka musiał natomiast mocno rozgniewać decydentów w Apple, bo jak dobrze wiemy wraz z iOS 14.5 w 2021 roku zostały przedstawione rozwiązania znacząco chroniące prywatność użytkowników smartfonów. Jedną aktualizacją Apple odcięło twórców aplikacji od informacji o swoich użytkownikach, co według różnych analiz, tylko w 2022 roku kosztowało już największe sieci społecznościowe (jak Facebook, Youtube czy Snap) ponad 17 mld USD. Sam Facebook podobno na tych ograniczeniach traci przynajmniej 10 mld USD przychodów z reklam rocznie, co znacząco odbiło się na kursie akcji spółki. Od szczytu pod koniec 2021 roku, akcje Meta straciły na wartości ponad 600 mld USD, a spółka w drugim kwartale 2022 roku po raz pierwszy od 10 lat zanotowała mniejsze przychody, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygląda więc na to, że Apple dopięło swego i ukarało Meta w najbardziej dotkliwy sposób.

