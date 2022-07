Przygotujcie się na więcej reklam w App Store. Jak będą wyglądały nowe formaty

Apple zawsze kreowało się na firmę, która stroni od reklam, profilowania i zachowań, które na co dzień drażnią użytkowników. I... muszę przyznać, że kwestia niewpychania reklam na każdym kroku wychodziła im dotychczas naprawdę nieźle. Ale nadeszły ciężkie czasy dla biznesu, które w połączeniu z większym skupianiem się na szeroko pojętych usługach - mają także poskutować zmianami w reklamach, jakie trafiają do ich sklepu z aplikacjami App Store.

Nie dalej niż wczoraj gigant z Cupertino pochwalił się swoimi wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2022, w których segment usług z porównaniem do analogicznego okresu w 2021 odnotował wzrost o 12%. A nie mam najmniejszych złudzeń co do tego, że Apple nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa — a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręca. A na czym można zarobić lepiej niż na reklamach? Zwłaszcza teraz, kiedy przynoszące największe profity usługi robią co tylko w ich mocy, by nie dać Apple zarobić. Netflix wyrywa się ze szponów firmy i idzie na swoje, zaś aplikacje randkowe wywalczyły zewnętrzne systemy płatności w Holandii (chociaż wciąż spory procent będą musieli oddawać). W obliczu tego operator znajduje sobie nowe sposoby zarobku: najpopularniejsze i... najbardziej drażniące z perspektywy użytkowników. Reklamy. I to nie jest tak, że dotychczas ich tam nie było. Po prostu były mniejsze / mniej drażniące.

Więcej reklam w App Store. Będą gęstsze, większe i trudniejsze do przeoczenia

Dobra reklama to taka, którą widać. Już teraz w App Store można natknąć się było można na kilka formatów, z czego niewątpliwie najbardziej zauważalnym był ten na samym szczycie strony z wynikami wyszukiwania. Ale to właśnie wyszukiwarka (zarówno wyniki, jak i strona z wyszukiwaniem) były miejscami, gdzie takowe można spotkać. Wkrótce ma się to zmienić — i także (fantastycznie prowadzona, swoją drogą) strona główna sklepu ma doczekać się reklam. Co więcej — można powiedzieć, że będzie to display naprawdę premium — wyświetlany tuż przed najbardziej polecaną produkcją każdego dnia. Spory banner ze zrzutami, oznaczaniem na reklamę oraz przyciskiem do szybkiego pobrania.

Reklamy Apple Search Ads to szansa na rozwój działalności dla twórców aplikacji każdego szczebla. Podobnie jak inne nasze oferty reklamowe, nowe miejsca zamieszczania reklam opierają się na tym samym fundamencie - będą zawierać wyłącznie treści pochodzące ze stron produktów zatwierdzonych przez App Store i będą przestrzegać tych samych rygorystycznych standardów ochrony prywatności. — informuje w swoim oświadczeniu Apple

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem drugim miejscem z nowymi reklamami będą... podstrony samych produktów. Co to oznacza w praktyce? Twórcy innych aplikacji tematycznych będą mogli odciągać uwagę użytkowników od otwieranych przez nich produktów oferując swoje własne rozwiązania. Te reklamy będą jednak bez wątpienia mniej rzucające się w oczy — trafią na sam dół strony produktu, do zakładki "Możesz też polubić". Ale jak to reklamy w App Store — nie tylko będą odpowiednio oznaczone (AD), ale też doczekają się innego tła, by łatwo można je było odróżnić.

Niby wciąż nie będzie ich zatrzęsienia — ale jednak teraz trudniej będzie przeoczyć formaty reklamowe w App Store.

