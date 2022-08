iPadOS 16 z poślizgiem. Premiera systemu ma być opóźniona

iOS 16 w pełnej wersji udostępniony zostanie we wrześniu. Użytkownicy iPadów na nowy system mają poczekać nieco dłużej. Firma chce dopracować funkcje wielozadaniowości, a to może wymagać więcej pracy nad iPadOS 16.

Trwają testy beta nowych systemów operacyjnych dla sprzętów Apple. iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16 i HomePod Software 16 od kilku tygodni instalowany jest na urządzeniach deweloperów i użytkowników, którzy przyłączyli się do tzw. publicznej bety. Kolejne wersje przynoszą nowe funkcje, eliminują błędy poprzednich i zdradzają nieco więcej na temat przyszłych sprzętów firmy - jak przypadku niegasnącego ekranu w iPhonie 14 Pro. Najnowsze informacje sugerują, że na jeden z systemów poczekamy nieco dłużej.

iPadOS 16 nieco później. Apple chce dopracować system dla iPadów

Sprawa dotyczy iPadOS 16. Jak informuje Mark Gurman z serwisu Bloomberg, Apple ma opóźnić jego premierę o przynajmniej miesiąc. Kilkutygodniowy poślizg ma być związany przede wszystkim z pracami nad wielozadaniowością iPada. Apple chce doprowadzić ją do stanu pełnej użyteczności wraz z pierwszą publiczną wersją systemu. Chodzi oczywiście o Stage Manager. To funkcja będącą odpowiedzią na potrzeby użytkowników chcących pracować w wielu aplikacjach jednocześnie.

Stage Manager to ułatwienie w pracy wielozadaniowej. Pozwala ustawiać dowolną wielkość okna apki i, po raz pierwszy na iPadzie, w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien.

Tak brzmi oficjalny opis funkcji, która rozszerzy możliwości pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie. Stage Manager zarezerwowany jest jednak dla wąskiego grona iPadów. Skorzystają z niej posiadacze iPada Air (5. generacji), iPada Pro 12,9 cala (5. generacji) i iPada Pro 11 cali (3. generacji).

Funkcja jest już testowana przez deweloperów i użytkowników publicznej bety. Reakcje na Stage Manager są mało optymistyczne, a wielu deweloperów krytycznie odnosi się do sposobu, w jaki Apple widzi wielozadaniowość. Podnoszone są kwestie błędów, mylących zmian w interfejsie i przede wszystkim brak kompatybilności z większością iPadów. To, zdaniem źródeł Gurmana, sugeruje, że Apple gotowe jest na poświęcenia i opóźnienie premiery. Zmiany w harmonogramie miałyby sprawić, że firma przeniesie swoje zasoby programistów pracujących obecnie nad iOS 16 i przekieruje ich do prac nad iPadOS 16, by dopracowali Stage Manger w najdrobniejszych szczegółach.

Odłożenie w czasie wydania pełnej wersji systemu może też mieć związek z planowaną na późną jesień premierą nowych iPadów Pro. Gurman stoi na stanowisku, że te zaprezentowane zostaną jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w okolicach października. Wrześniowa konferencja zarezerwowana będzie dla iPhone'a 14 i Apple Watch Series 8. iOS 16 i watchOS 9 udostępnione będą w dniu ich premiery.