iPhone 14 zostanie pokazany już 7 września, podobnie jak tani iPad

Premiera iPhone 14 już 7 września

Mark Gurman przyzwyczaił już nas do tego, że ciągle spekuluje na temat dat prezentacji nowych produktów Apple. Nie zawsze ma racje, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że wydarzenie jest już zaplanowane i pewnie za kilka dni zostanie potwierdzone. Konferencja ponownie będzie wcześniej nagrana na wideo, a pracownicy firmy nagrywają swoje prezentacje już od kilku tygodni. Co więcej niektórzy sprzedawcy w sklepach Apple zostali poinformowani aby przygotować się na rozpoczęcie sprzedaży ważnego produktu w dniu 16 września, co jednoznacznie wskazuje na premierę iPhone'a.

Jesień w Apple zapowiada się bardzo pracowicie, bo możemy spodziewać się prawdopodobnie comiesięcznych premier. Zaczniemy 7 września od smartfonów iPhone 14 i 14 Pro. Wedle plotek z oferty zniknie model mini z ekranem o przekątnej 5,4 cala, a w zamian za to w ofercie pojawi się większy iPhone 14 (Max?) z ekranem o przekątnej 6,7 cala, który wcześniej dostępny był tylko w modelach Pro Max. Podstawowy model będzie zresztą tylko nieznacznie różnił się od swojego poprzednika, bo dostanie nawet ten sam procesor - Apple A15. Modele Pro mają natomiast dostać nowszy procesor A16 oraz nową konstrukcję przednich sensorów i aparatu, które nie będą już w formie notcha. Zmienią się także aparaty z tyłu.

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Poza tym na wrześniowym wydarzeniu zostanie prawdopodobnie zaprezentowany całkiem nowy podstawowy iPad, który wyglądem przybliży się do modelu Air, a spekuluje się również o nowych zegarkach Apple Watch, w tym nowej wersji Watch SE oraz słuchawkach iPod Pro. Ile z tego okaże się prawdą przekonamy się już za nieco ponad 3 tygodnie.

źródło: Bloomberg