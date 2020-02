iPad nie powiedział jeszcze ostatniego słowa: szykuje się kolejna rewolucja?

Zobacz też: Źli ludzie nie korzystają z iPhone’a, taki jest przekaz dnia Tima Cooka

Klawiatura w nowym iPadzie doczeka się także gładzika? Byłoby świetnie!

Safari na iPadOS w ostatnim roku doczekało się sporego przemeblowania. Apple coraz bardziej otwiera się na nowości (chodzą plotki, że w tym roku doczekamy się nawet opcji zmiany domyślnych aplikacji, szał!), a granica między komputerem a tabletem zaczyna się delikatnie zacierać. Dla osób które nie są tzw. power userami, prawdopodobnie już zdążyła się zatrzeć. Ale jeżeli plotki się potwierdzą i tegoroczna klawiatura do iPada doczeka się gładzika (a system pełnego wsparcia dla obsługi kursora, nie tylko w ramach opcji dostępności), to będzie kolejny ogromny krok. I choć to nie jest do końca tak, że takie rozwiązanie zobaczymy po raz pierwszy (pamiętacie BRYDGE PRO+?), to jednak oficjalnie zaprezentowane przez Apple pokaże nowy kierunek rozwoju ich sprzętu. I nowe perspektywy dla fantastycznego tabletu, jakim niewątpliwie jest linia iPadów Pro.

Zobacz też: Wielozadaniowość na iPhone nabiera rozpędu. W iOS 14 szykuje się udoskonalone przełączanie aplikacji

Źródło