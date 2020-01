iPad Pro z taką klawiaturą dla wielu użytkowników będzie wystarczający i zastąpi im komputer

Jeżeli tablet, to tylko iPad — to prawda którą głoszą nawet ci, którzy na co dzień od ekosystemu Apple trzymają się możliwie jak najdalej. A ja, nie ukrywam zgadzam się z tym w 100% — i choć przy smartfonie o przekątnej 5,8″ i komputerze 13,3″ mierzący blisko 11″ ekran iPada Pro wydaje się przerostem formy nad treścią, to wciąż jest to gadżet który niezwykle mnie kusi. A jeżeli też od dłuższego czasu nosicie się z myślą o zakupie takiego sprzętu, to myślę że akcesoria od BRYDGE specjalnie nie polepszą Waszej sytuacji: wkrótce firma wypuści na rynek klawiaturę z gładzikiem, która jeszcze bardziej zbliży ten sprzęt do… laptopa.