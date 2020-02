Wielozadaniowość na iPhone nabiera rozpędu. W iOS 14 szykuje się udoskonalone przełączanie aplikacji

Mimo że na smartfonach z każdym rokiem wykonujemy coraz więcej zadań i coraz skuteczniej zastępują nam komputery, trudno mówić, by były to sprzęty odpowiednie do pracy. Owszem: modele z wielkimi ekranami oferują dużo większy obszar roboczy, ponadto zaczynają oferować współdzielenie ekranu i pracę z okienkami. Nie ma się jednak co oszukiwać: do komputerów im daleko. iPhone'y, jak to one, są odrobinę w tyle za konkurencją — ale najwyraźniej w tym roku poza zmianą domyślnej aplikacji , szykuje się także nowy tryb przełączania aplikacji. Ten miałby działać tak, jak obecnie ma to miejsce na iPadOS.