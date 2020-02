Źli ludzie nie korzystają z iPhone’a, taki jest przekaz dnia Tima Cooka

Apple zabrania złym bohaterom korzystać z iPhone’ów

Według Riana Johnsona, reżyser odpowiedzialnego za filmy takie jak Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi i Na noże, Apple stawia sporo warunków względem bohaterów, którzy mogą korzystać z ich sprzętów na srebrnym ekranie:

Apple… pozwolą ci użyć iPhone’a w filmach, ale — to bardzo ważne jeżeli oglądasz filmy z zagadkami — źli bohaterowie nie mogą mieć iPhone’a przed kamerą.

Pół żartem, pół serio, dodał, że ta wiadomość może okazać się wielkim spoilerem dla wszystkich miłośników filmów i seriali. Bo jeżeli polityka firmy się nie zmieni, a faktycznie spora część bohaterów będzie korzystała z urządzeń Apple, dzięki niej możliwe będzie sprawniejsze wyłapanie czarnych charakterów. Chociaż odnoszę wrażenie, że to nie zadziała we wszystkim — w końcu wszystkie produkcje tworzone z myślą o platformie VOD Apple TV+ w każdej scenie kupią od urządzeń Apple. A jeśli już nie tych z charakterystycznym logo, to należących do nich — ot, jak chociażby słuchawek Beats. Ale w części na pewno się sprawdza — ot, jak chociażby to, że źli bohaterowie serialu 24 godziny korzystali z komputerów z Windowsem, dobrzy — zawsze z Maców. Ups ;)

