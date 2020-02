Apple rozważa możliwość zmiany domyślnych aplikacji. Trzymam kciuki, aby się udało

Kiedy użytkownik iPhone’a kliknie na telefonie w link, dana strona automatycznie otworzy się w przeglądarce Safari. Podobnie dzieje się przy kliknięciu na adres mejlowy – telefon przekierowuje do Apple Mail bez możliwości przełączenia się na inną apkę. Sama posiadam smarftona z nadgryzionym jabłkiem i wizja takiej zmiany bardzo mnie cieszy, głównie przez aplikację poczty. Przyzwyczajenie do Gmaila robi swoje i byłoby dobrze mieć jakiś wybór. Trwają również rozmowy nad możliwością zmiany domyślnej aplikacji dla HomePadów na przykład na Spotify.

Bycie domyślną aplikacją jest całkiem wygodne. Wielu użytkowników nawet nie zastanawia się nad zmianą, odruchowo przyjmując to, co zaoferował im telefon. Szybko się przyzwyczajają i nie szukają alternatyw, skupiając się na jednym produkcie. A twórcy danej aplikacji są z tego faktu bardzo zadowoleni. Jedną sprawą jest oczywiście kwestia monopolizacji. To poważny zarzut, na który powinny zawsze zwracać uwagę organy sądowe. Bardziej prozaiczna kwestią jest po prostu możliwość wyboru. Nie musimy z niej korzystać, ale dobrze mieć świadomość, że w ogóle ją mamy. Mam szczerą nadzieję, że Apple nie porzuci tych planów i wreszcie przekona się do większego otwarcia na inne aplikacje.

Źródło: Bloomberg