Nowe wersje iOS najwięcej emocji budzą przy pierwszej "dużej" udostępnianej wersji, czyli tej z nowymi cyferkami na przedzie.Z dwóch powodów: przede wszystkim ze względu na to, że przynoszą one najwięcej nowości w danym roku — to te zmiany które wyczekiwane są od pierwszych zapowiedzi systemu na WWDC. Drugi powód jest znacznie bardziej prozaiczny — i raczej nie wiąże się on z pozytywnymi emocjami. Chodzi, rzecz jasna, o niekończącą się liczbę błędów, które zgłaszają rozgoryczeni użytkownicy.

Wraz z kolejnymi odsłonami iOS — sprawy mają się coraz lepiej. Napotykane masowo uchybienia są na bieżąco łatane szybkimi aktualizacjami dodającymi kolejne cyfry po kropce. Teraz debiutuje iOS 16.4 (a obok niego: iPadOS 16.4, watchOS 9.4 oraz macOS Ventura 13.3) który przynosi nie tylko poprawki, ale także trochę nowości. Jakich?

iOS 16.4 - najważniejsze nowości dostępne w nowej wersji systemu

Myślę że nie jestem jedynym, który w ostatnich latach nie instaluje już tak wielu aplikacji, jak zwykł to robić jeszcze kilka dobrych lat temu. Teraz by wygodnie obsłużyć jakąś usługę nie potrzebujemy wcale instalować dodatkowej aplikacji, bo strony internatowe i aplikacje PWA robią wszystko na tyle dobrze, że dodatkowe oprogramowanie jest nam najzwyczajniej w świecie zbędne. iOS 16.4 dla naszej wygody nauczył się także obsługi powiadomień w takich aplikacjach — przynajmniej tak długo, jak są one przypięte do ekranu głównego (Springboard) w naszym smartfonie. Gorsza wiadomość to taka, że... niestety, ale wciąż nie można ich usuwać z ekranu głównego i przenosić do biblioteki aplikacji w iPhone, przez co jedyną sensowną opcją na ich "ukrycie" jest stworzenie folderów. Jak za starych, dobrych, czasów...

Kolejna z nowości to implementacja nowych emoji, które zapowiedziane były już jakiś czas temu. W sumie 21 nowych ikonek:

prawa dłoń w popychająca;

lewa dłoń popychająca;

błękitne serce;

szare serce;

różowe serce;

rozmazana buźka;

osioł;

łoś;

skrzydło

czarny ptak;

gęś;

meduza;

imbir;

hiacynt;

groszek;

grzebyk;

marakasy;

flet;

khanda;

ikonka wifi.

A co poza tym? iPhone ma nareszcie nauczyć się izolowania głosu także podczas WiFi Calling oraz lepsze zarządzanie duuplikatami w zdjęciach, które współdzielimy z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami. Apple też stale pracuje nad zmianą algorytmów związanych z przedstawioną w iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro funkcją wykrywania wypadków, by było jak najmniej fałszywych zgłoszeń w temacie. W ideał tego rozwiązania wciąż nie wierzę, ale według firmy — ma być lepiej niż było dotychczas. Ale nie sądzę, by służby ratunkowe mogły już odetchnąć z ulgą...

iOS 16.4 już czeka na pobranie i zainstalowanie wśród użytkowników wszystkich wspieranych urządzeń — czyli od iPhone 8 wzwyż.