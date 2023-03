Chiny to światowa potęga w temacie współczesnej elektroniki - przynajmniej jeżeli chodzi o ilość. Tamtejsze korporacje wypuszczają setki urządzeń w skali roku. Mają coś do zaoferowania na każdej półce cenowej — i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeżeli chodzi o smartfony, to... naprawdę trzeba się mocno na rynku nagimnastykować, by znaleźć coś nie-chińskiego. Bo kiedy zabrakło LG i HTC, a Sony niby wciąż jest, ale dla większości wygląda to tak, jakby go nie było — na rynku poza ich firmami pozostały tylko dwie które naprawdę się liczą. Samsung oraz Apple. I to smartfon tych ostatnich okazał się być najlepiej sprzedającym się w Chinach w ubiegłym roku.

iPhone 13 zostawił konkurencję w tyle. To do niego należał 2022 w Chinach

Jak wynika z najnowszego raportu Counterpoint, to właśnie iPhone nie miał sobie równych w ubiegłym roku na rynku chińskim. Co więcej, Apple odpowiedzialnbe miało być za ponad 10% wszystkich sprzedanych smartfonów na tamtym rynku w ubiegłym roku:

Apple mogło liczyć na ponad 10% sprzedaży wszystkich smartfonów w Chinach w 2022 roku. iPhone 13 był najlepiej sprzedającym się smartfonem w Chinach z 6,6% udziałem w rynku, awansując z trzeciego miejsca w 2021 roku z udziałem 2,3%. Ponadto sprzedaż iPhone'a 13 wzrosła ponad dwukrotnie w 2022 roku w porównaniu z poprzednim rokiem.

Po iPhone 13 na kolejnych dwóch miejscach znalazły się iPhone 13 Pro Max i iPhone 13 Pro. Te trzy iPhone'y przyczyniły się do 60% sprzedaży smartfonów Apple w Chinach w 2022 roku. To był pierwszy raz, gdy warianty Pro firmy Apple znalazły się na liście top 10 dla Chin. (...) W 2022 roku iPhone 13 firmy Apple przyczynił się do 37% sprzedaży smartfonów tej marki w Chinach, według Counterpoint Research's Global Monthly Handset Model Sales Tracker. Apple zdobyło trzy pierwsze miejsca na liście 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w Chinach, a następnie HONOR z czterema miejscami, najwyższymi w historii marki. vivo i OPPO zdobyły odpowiednio dwa i jedno miejsce.

Myślę, że Apple ma powody do radości. Mowa o jednym z największych i najważniejszych rynków na świecie. Dlatego trudno się dziwić, że Tim Cook i spółka robią co tylko w ich mocy, by dostosować się do tamtejszego prawa i nikomu nie podpaść. Biznes musi się kręcić.

Grafika: depositphotos.com