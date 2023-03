USB-C tylko dla AirPods Pro. Tańsze słuchawki na razie zostaną z Lightning

Apple musi polubić się z USB-C

Chociaż Apple przez długi czas się przed tym broniło, to w końcu ktoś inny podjął tę decyzję — i za chwilę każdy nowy produkt giganta z Cupertino będzie musiał mieć złącze USB-C zamiast Lightning. Pierwsza miała być cała seria iPhonów z numerkiem „15” w nazwie, jednak okazuje się, że słuchawki AirPods mogą doznać tego zaszczytu.

Według najnowszych doniesień, firma, na której czele stoi Tim Cook, planuje wprowadzić AirPods Pro 2. generacji ze złączem USB-C w drugim i trzecim kwartale tego roku — więc niemal pewne jest to, że słuchawki z USB-C będą dostępne wcześniej, niż smartfon. Jeśli jednak liczycie na „zwykłe” AirPods drugiej lub trzeciej generacji z innym złączem niż Lightning, cóż...

USB-C tylko dla droższych modeli?

Jak donosi Ming-Chi Kuo, jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii Apple, firma z Kalifornii na ten moment planuje wprowadzić wariant z USB-C tylko w przypadku AirPods Pro 2. Co gorsza, pojawiają się doniesienia dotyczące tego, że cena wersji z nowym złączem ma być jeszcze większa — co w przypadku słuchawek TWS, które i tak kosztują 1449 zł, może przerażać.

Jeśli więc chcecie w najbliższym czasie słuchawki od Apple, które naładujecie kablem USB-C, musicie dopłacić do wersji Pro. Oczywiście AirPods 4. generacji pojawią się domyślnie z nowym złączem w etui ładującym, lecz kiedy Apple zdecyduje się na nową wersję podstawowych słuchawek? W tej chwili wie to wyłącznie samo Apple. Chociaż w tweecie Ming-Chi Kuo nie ma nic na temat możliwości kupienia samego etui ładującego z nowym złączem, to patrząc na praktyki firmy, jest to bardzo wątpliwe.

Źródło: Ming-Chi Kuo (Twitter)