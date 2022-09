Unicode zatwierdził nowe emoji. Oto nowe ikony z których niebawem skorzystamy

Emoji podbiły serca internautów. Ikonki są tłumnie wykorzystywane gdzie popadnie. W rozmowach, w reklamach, w social mediach, a nawet coraz częściej można spotkać je nadrukowane na rozmaitych produktach. Piktogramy na dobre zadomowiły się w naszej (pop)kulturze - i nic nie wskazuje na to, by miały się z niej szybko wynieść. Wręcz przeciwnie — co roku Unicode dodaje kolejne. W niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać kilkudziesięciu nowości — oczywiście jak zwykle liczone ze wszystkimi wariantami kolorystycznymi, bo na samej liście aż tylu nowych emoji nie przybędzie.

Nowe emoji w Unicode 15 oficjalnie. Jakie piktogramy dołączą w niedalekiej przyszłości?

Pomijając zatem dodatkowe warianty, tegoroczne nowości to:

prawa dłoń w popychająca;

lewa dłoń popychająca;

błękitne serce;

szare serce;

różowe serce;

rozmazana buźka;

osioł;

łoś;

skrzydło

czarny ptak;

gęś;

meduza;

imbir;

hiacynt;

groszek;

grzebyk;

marakasy;

flet;

khanda;

ikonka wifi.

A wszystkie je możecie obejrzeć na poniższej grafice podglądowej, przygotowanej przez Emojipedię:

Źródło: Emojipedia

Ale to że piktogramy zostały już oficjalnie zatwierdzone i dołączą do Unicode 15 nie oznacza wcale, że od teraz będą już dostępne w smartfonach i komputerach. Na to jeszcze chwilę poczekamy — i stosownych aktualizacji w największych platformach spodziewać możemy się dopiero w najbliższych miesiącach.