Warto zaznaczyć, że lista nowości nad którą pracuje obecnie Meta jest niesamowicie abstrakcyjna, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, jak platforma wyglądała przez pierwsze lata swojego istnienia. Aplikacja do udostępniania zdjęć na przestrzeni lat całkowicie zatraciła swoją pierwotną tożsamość, na co różnie użytkownicy reagują. Temat szerzej został poruszony w felietonie, który znajdziecie pod tym linkiem.

Lista nowości, nad którymi pracuje Meta jest dość duża i skupia się głównie na Relacjach oraz specjalnym kontencie dla specjalnych subskrybentów. Niedawno informowaliśmy, że aplikacja wprowadziła możliwość lajkowania Relacji, co powoduje tylko powiadomienie, a nie jest wyświetlane w skrzynce odbiorczej - taki zabieg pozwala na większe zachowanie porządku w wiadomościach prywatnych. Teraz będziemy mogli dużo sprawniej odpowiadać na Stories, chociaż część dostępnych funkcji zniknie.

Osobna zakładka dla subskrybentów. Płatne treści nie będą tam, gdzie “normalne” posty

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Instagram wprowadzi płatne treści - aby je zobaczyć, trzeba będzie opłacić abonament. Alessandro Paluzzi, niezawodny informator i inżynier, poinformował o tym, że na danym profilu między kartami normalnych postów i materiałów wideo, pojawi się ikona korony. To właśnie w tym miejscu będą wyświetlane wszystkie ekskluzywne treści.

Możliwość subskrypcji pozwoli twórcom spieniężyć swoją internetową działalność w jeszcze większym stopniu - dochody będą przychodzić już z samej platformy. Na tego typu mediach to jest pewnego rodzaju nowość (chwilę po Instagramie, zamiar płatnych treści ogłosił również TikTok), chociaż w mediach wideo mamy z tym do czynienia już od jakiegoś czasu - na przykład subskrypcje na Twitchu czy wspieranie kanałów na YouTube.

Źródło: Twitter @alex193a

Instagram wprowadzi więcej możliwości odpowiedzi na Relacje. Wreszcie nie trzeba będzie ręcznie przechodzić do wiadomości prywatnych

Paluzzi informuje również, że Instagram pozwoli na odpowiadanie na Relacje od razu wysyłając zdjęcie ze swojej galerii. To funkcja, która była oczekiwana przez wielu użytkowników - w tej chwili oczywiście można było wysyłać do kogoś obrazy, jednak trzeba było ręcznie wchodzić na jego profil i wchodzić w zakładkę wiadomości. Jedynymi opcjami odpowiedzi na Stories w tym momencie jest wysłanie wiadomości tekstowych lub zareagowanie przy użyciu emotikon.

Dodatkowo, na Relację będziemy mogli odpowiedzieć również wiadomością głosową. Dodanie tych dwóch możliwości nie jest żadną rewolucyjną nowością, a bardziej udogodnieniem, które pozwoli zaoszczędzić czas i zwiększyć wygodę użytkowania.

Kody QR nadal w modzie. Instagram pracuje nad nową opcją udostępniania postów

Do tej pory można było udostępniać posty generując do nich link lub podając je dalej na swoim Story. Instagram pracuje teraz nad wygenerowaniem kodów QR do wszystkich postów. Nie jestem przekonany co do tego, jak bardzo oczekiwana jest to funkcja, ale wierzę, że jeśli Meta nad tym pracuje, to wiedzą, że pewna grupa odbiorców tego oczekuje.

Znikające reakcje na Relacje. Motyw zaczerpnięty ze Snapchata?

Paluzzi uważa również, że Meta pracuje nad funkcją znikających reakcji, które będą znikać od razu w momencie, w którym odbiorca je zobaczy. Nie będą się one więcej wyświetlać w historii wiadomości - a znikający czat to bez dwóch zdań coś, z czego zasłynął Snapchat.

Warto jednak zaznaczyć, że chociaż Meta pracuje nad tymi funkcjami, to nie jest pewne, że zostaną one wprowadzone. Na którą nowość czekacie najbardziej?

