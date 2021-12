Napotkaliście jakieś zdjęcie na Instagramie, które koniecznie chcecie pobrać na swój komputer lub telefon, lecz nie wiecie jak? Często sprawia to sporo problemów, jednak zapewniam, że jest to dużo prostsze, niż może się wydawać. Wystarczy kilka szybkich kroków.

Pobieranie zdjęć jest tak samo proste, zarówno na komputerach, jak i na telefonach. Wystarczy skorzystać z odpowiednich narzędzi lub pokierować się właściwymi krokami i wszystko mamy jak na tacy. Jeśli kiedykolwiek poczuliście się zakłopotani w kwestii pobrania zdjęć z Instagrama, gwarantuję, że po przeczytaniu tego artykułu nie będziecie mieli nigdy więcej żadnych problemów.

Jak pobrać zdjęcie z Instagrama na smartfona?

Jeśli chcecie zapisać swoje zdjęcia, sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy wejść na swój profil i kliknąć ikonę trzech poziomych pasków. Następnie wybieramy Ustawienia, Konto i Oryginalne zdjęcia. Tutaj możemy włączyć zapisywanie oryginalnych zdjęć i cała nasza aktywność z Instagrama będzie się automatycznie zapisywać w naszej galerii. To tyle.

Sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, kiedy chcemy zapisać zdjęcie należące do kogoś innego. Na telefonie w tym celu należy wejść w odpowiedni post na wybranym koncie, kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się w prawym górnym rogu i wybrać opcję Kopiuj link.

Następnie musimy udać się na jedną ze stron internetowych, która pozwala na pobieranie zdjęć za pośrednictwem linku. Przykładowe adresy to:

downloadgram.org

inflact.com

igdownloader.com

W oknie którejkolwiek ze stron należy wkleić skopiowany uprzednio link. Klikamy Download, zapisujemy zdjęcie do galerii i gotowe.

Alternatywą jest pobranie jakiejś aplikacji umożliwiającej taki proces. Tych jest od groma, zarówno w Sklepie Play na telefonach z Androidem, jak i w AppStore na smartfonach z systemem operacyjnym iOS. Będąc jednak całkowicie szczerym, odradzam ten sposób. Wszelkie aplikacje są wręcz zasypane reklamami, a dodatkowo na pobierane zdjęcie nakładany jest znak wodny aplikacji. Jeśli chcemy się go pozbyć, w większości przypadków musimy wykupić “opcję Premium”. Z tego względu polecam zostać przy stronach internetowych. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach korzystanie z przeglądarek internetowych na telefonach komórkowych jest naprawdę wygodne i nie stanowi żadnej przeszkody.

Jak pobrać zdjęcie z Instagrama na komputer?

Są dwie metody w celu pobraniu zdjęć z Instagrama na nasz komputer. Pierwsza z nich to skorzystanie z tych samych stron, co w przypadku telefonów.

W tym celu ponownie wchodzimy w wybrany post na danym profilu, klikamy w ikonę trzech kropek i kopiujemy link. Dokładnie tak samo, jak robiliśmy to na smartfonie. Wklejamy adres w jedną z podanych wcześniej stron, pobieramy zdjęcie i wszystko gotowe. Wybrana grafika ląduje na naszym dysku i tym samym osiągamy swój cel.

Drugi sposób jest nieco trudniejszy. Wchodząc w odpowiednie zdjęcie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Zbadaj/Zbadaj element. Musimy rozwinąć linijkę kodu, która pojawiła się jako jedna z pierwszych na ekranie DevToola. Niżej zobaczymy link do zdjęcia. Klikamy w niego, w nowym oknie przeglądarki otrzymujemy gotową do zapisania grafikę. Z pewnością dużo przyjemniejsze w obsłudze jest skorzystanie z którejś ze stron, jednak jeśli nie boicie się linijek kodu, na tej metodzie stracicie zdecydowanie mniej czasu.

Możliwe że zastanawiacie się, czy ten sposób jest legalny, w końcu nikt nie chce mieć nieprzyjemności prawnych. Możecie jednak spać spokojnie - w końcu korzystamy tutaj z oficjalnego i publicznego kodu strony, który doprowadzi nas do źródła pliku .jpg czy .png. Nie ma zatem tutaj mowy o nielegalnym działaniu w świetle prawa. Inną kwestią jest to, co zrobicie z tymi zdjęciami dalej - ale to już jest całkowicie osobna sprawa.

Pobieranie zdjęć z prywatnego konta na Instagramie

Na Instagramie jest możliwość prowadzenia prywatnego konta. Dzięki temu tylko wybrane przez nas osoby będą miały wgląd na nasze zdjęcia. Każdy użytkownik, który będzie chciał nas obserwować, będzie musiał zostać przez nas ręcznie zaakceptowany. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą prowadzić swój profil na Instagramie wyłącznie dla wybranej grupy osób, zawierając tam bardziej prywatne i osobiste zdjęcia.

Pobieranie zdjęć z prywatnych kont odbywa się dokładnie tak samo, jak w poprzednich przypadkach. Jest jednak jedna główna różnica - właściciel takiego konta musi zaakceptować naszą prośbę o obserwowanie. Nie ma innego sposobu, żeby zobaczyć zdjęcia na jego profilu, tak jak pisałem wyżej.

Mam nadzieję, że powyższy tekst rozwiał Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące pobierania zdjęć z Instagrama zarówno na telefonach komórkowych, jak i na komputerach.