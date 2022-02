Instagram zadba o to, żebyśmy spędzali mniej czasu w social mediach. Funkcja “Take A Break” wchodzi na polski rynek - i jest to całkiem dobra inicjatywy ze strony Mety.

Funkcja “Take A Break” powstała jakiś czas temu, żeby pomagać ludziom lepiej zarządzać czasem spędzanym w aplikacji. Jeśli użytkownik będzie spędzał dłuższy, określony czas w aplikacji, Instagram poprosi o zrobienie sobie przerwy.

Instagram zaproponuje ustawienie przypomnień, które codziennie będą się wyświetlać użytkownikom i informować o zbliżającej się potrzebie przerwy. Aplikacja należąca do Mety pokaże również użytkownikom sporo wskazówek od ekspertów, które mają pomóc w zrelaksowaniu i oderwaniu się od przeglądania social mediów.

Instagram nie kryje, że funkcja “Take A Break” jest głównie kierowana do nastolatków. Z tego względu platforma postanowiła wyświetlić wszystkim użytkownikom powiadomienie informujące o takiej możliwości. Wstępne testy Instagrama pokazały, że nastolatkowie bardzo pozytywnie odbierają nową funkcję i ponad 90% użytkowników po włączeniu przypomnień, decyduje się na zostawienie ich włączonych.

Źródło: Instagram

Nie jest tajemnicą, że Instagram to istna czarna dziura dla naszego czasu. Szczególnie teraz, kiedy poza zwykłymi postami mamy Relacje i Rolki - to narzędzie które bez problemu może posłużyć do kilkugodzinnego scrollowania treści, co szczególnie zauważalne jest wśród młodzieży.

Funkcja “Take A Break” w połączeniu z dotychczasowymi możliwościami udostępnionymi przez Instagram, takimi jak Daily Limit, zdają się być idealnym rozwiązaniem dla wielu osób. Takie inicjatywy są jak najbardziej pozytywne i cieszy, że aplikacja należąca do Mety udostępnia tego typu funkcje. Czy przyniesie to realne korzyści dla użytkowników i młodzież będzie brała powiadomienia do serca? To już całkowicie inna kwestia.