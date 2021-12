Jak odzyskać dni na Snapie krok po kroku?

Czym jest Snapchat?

Snapchat to aplikacja mobilna służąca do wysyłania zdjęć i wideo w czasie rzeczywistym. Program nie jest dostępny na komputerach - nie ma w tym jednak niczego dziwnego, gdyż przeczyłoby to całej idei aplikacji. Na swoich zdjęciach i nagraniach wideo możemy między innymi nakładać mnóstwo filtrów na swoją twarz, czy nawet własne rysunki, a do tego kontrolować tempo nagrania oraz czy filmik ma zawierać dźwięk, czy nie. Aplikacja założona w 2011 roku oferuje mnóstwo możliwości dla użytkowników, a wraz z rozwojem, wprowadza tylko nowe, coraz bardziej interesujące funkcje. Jedną z najciekawszych dodanych stosunkowo niedawno funkcji są Cameos Stories, które tworzą zabawne filmiki z prawdziwymi twarzami naszymi i naszych znajomych z aplikacji.

Swoje dzieła możemy wysyłać do wybranych osób, ustawiając, przez jaki czas to zdjęcie ma im się wyświetlać po odtworzeniu naszego snapa - po wyznaczonym okresie, materiał ulega samozniszczeniu. Dodatkowo, jeśli odbiorca zrobi screenshota naszego snapa, od razu dostaniemy o tym powiadomienie. Snapchat oferuje również chat tekstowy oraz głosowy, rozmowy wideo, My Story (to samo co Instagram Stories - warto jednak zaznaczyć, że aplikacja z duszkiem była pierwsza) czy relacje z wielkich imprez, które mogą umieszczać duże firmy. Wtedy nie musimy dodawać ich do znajomych, żeby widzieć publikowaną zawartość - jest ona dostępna publicznie, pod My Story naszych znajomych.

Czym są dni na Snapczacie?

Jedną z głównych funkcji Snapchata, która porwała mnóstwo użytkowników, są dni, zwane również snapassą lub snapstreakiem. Jeśli wysyłamy sobie ze znajomym codziennie snapy, to obok swoich nicków będziemy widzieli ilość dni wspólnej passy oraz emoji ognia. Jeśli czas do przedłużenia naszego snapstreaku dobiega końca, obok ilości dni pojawi się emoji klepsydry, informujące nas o niewielkim czasie, który pozostał, by ikonka ognia nie zniknęła. Można zatem powiedzieć, że dni to tak naprawdę system punktów przyznawany za codziennie snapy z danym znajomym. Warto jednak zaznaczyć, że obie osoby muszą wysłać snapa w ciągu 24 godzin - zdjęcie lub filmik tylko od jednej osoby nie sprawi, że passa będzie kontynuowana.

Co się stanie, jeśli któraś z osób nie zdąży wysłać snapa w określonym czasie? Dni faktycznie znikają. Nie jest to szczególnie problematyczne, kiedy dni było niewiele - są jednak ludzie, których passa trwa kilka miesięcy albo i nawet lat. Czy da się jakoś odzyskać utracone dni? Owszem. I jest to prostsze, niż by można było przypuszczać.

Jak odzyskać dni na Snapie — instrukcja krok po kroku

Będąc w aplikacji Snapczata, należy kliknąć na swoje Bitmoji znajdujące się w lewym górnym rogu, a następnie wybrać ikonę koła zębatego, będącego po prawej stronie na górze. To przeniesie nas do Ustawień.

Następnie należy zejść do zakładki Wsparcie i wybrać opcję Potrzebuję pomocy. Aplikacja przeniesie nas wtedy do strony, na której możemy załatwić wszelkie sprawy, dowiedzieć się o funkcjach dostępnych w aplikacji czy skontaktować się z supportem. Wtedy od razu wyświetli się wielki napis Contact Us w dolnej części ekranu i to właśnie tam musimy się udać.

Po kliknięciu w Contact Us wyświetla się lista rzeczy, z którymi mogliśmy mieć problem. W przypadku omawianego kłopotu należy wybrać opcję I lost my Snapstreak. Po wybraniu tej opcji dostajemy krótką informację od zespołu Snapchata i formularz do wypełnienia.

W formularzu należy uzupełnić następujące pola:

Nazwę użytkownika;

adres e-mail przypisany do konta;

numer telefonu;

model naszego telefonu;

nick znajomego, z którym utraciliśmy dni;

kiedy rozpoczęły się problemy z utratą dni;

ile mieliśmy dni, zanim je straciliśmy;

czy widzieliśmy ikonę klepsydry, informującą o tym, że passa dobiega końca;

dodatkowe informacje, opisujące ewentualną przyczynę zniknięcia dni.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wysłać formularz i… gotowe! Nasze dni wrócą w ciągu kilku najbliższych godzin.

Do czego może się przydać funkcja odzyskiwania dni na Snapczacie?

Twórcy aplikacji doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne dla wielu użytkowników Snapczata są dni. Z tego powodu pozwalają na napisanie do nich w celu odzyskania swojej passy, którą mogliśmy stracić po budowaniu jej z daną osobą przez setki lub nawet tysiące dni. Funkcja odzyskiwania dni jest właśnie dla takich osób - które nie chcą stracić swojego osiągnięcia, nad którym pracowali mnóstwo czasu.

Jeśli straciliście dni z drugą osobą, nie ma powodów do zmartwień. Wystarczy śledzić powyższe kroki, a wszystko wróci do pożądanego stanu. Snapchat jest bardzo wyrozumiały w tej kwestii i support nie będzie sprawiał żadnych problemów.