Instagram to jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych. Służy głównie do udostępniania własnych treści, a ogromna grupa odbiorców, do której nasze zdjęcia trafią, może je komentować i udostępniać.

W 2016 roku do Instagrama dodano relacje. Jest to forma publikowanych treści, które znikają po 24 godzinach od wrzucenia - podobnie, jak w przypadku My Story na Snapczacie. Relacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników aplikacji i jest to teraz jedna z głównych form komunikacji. Do naszych relacji możemy dodawać ankiety, głosowania, linki, odliczanie do danego wydarzenia i wiele, wiele więcej.

Widzieliście w czyjejś relacji ciekawą informację, ładne zdjęcie lub cokolwiek innego, co chcielibyście podać dalej? W tym tekście wyjaśnimy, jak możecie to zrobić. Jest to dużo prostsze niż może się wydawać, jednak trzeba znać sposób - kiedy poznamy sposób, nie będzie więcej to stanowić jakiegokolwiek problemu.

Jak udostępnić czyjąś relację na Instagramie?

Sposób udostępnienia czyjejś relacji na Instagramie jest zależny od tego, czy osoba publikująca daną treść nas na niej oznaczyła. W przypadku, kiedy nie zostaliśmy oznaczenie na relacji, którą chcemy podać dalej, są dwa sposoby na jej udostępnienie.

Jeśli chcemy udostępnić relację znajomemu, możemy zrobić to poprzez wysłanie do niej linka. W tym celu, wyświetlając cudzą relację, należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się w prawym górnym rogu, zaraz obok krzyżyka. Następnie należy wybrać opcję Skopiuj link i wysłać go bezpośrednio znajomemu, lub kliknąć na Udostępnij i z poziomu aplikacji wysłać treść do wybranego odbiorcy. Osoba, do której wysyłamy linka, zostanie od razu przekierowana do relacji poprzez kliknięcie w adres.

Jeśli zależy nam jednak na udostępnieniu cudzej treści w swojej relacji, sytuacja jest delikatnie bardziej skomplikowana. Jedyną możliwą opcją jest zrobienie zrzutu ekranu i wstawienie wybranego zdjęcia z galerii do swojej relacji. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji należy oznaczyć autora podawanej dalej treści, żeby zdawał sobie sprawę, że jego dzieło zostało udostępnione.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku udostępniania cudzego posta na swoją relację. Pod postem, który chcemy podać dalej, należy kliknąć w ikonę odpowiedzialną za podanie treści dalej - znajduje się ona zaraz obok like’a i komentarza. Następnie należy wybrać opcję Dodaj post do swojej relacji, znajdującą się na samej górze. Następnie możemy dodać do relacji wszystko co chcemy, a wszyscy odbiorcy będą mogli zobaczyć u nas udostępniony post i się do niego przenieść zaledwie jednym kliknięciem.

Jak udostępnić relację na Instagramie, na której ktoś nas oznaczył?

W sytuacji, kiedy autor relacji nas na niej oznaczył, podanie jej dalej jest bardzo proste. W takim przypadku automatycznie dostajemy powiadomienie o oznaczeniu w wiadomości prywatnej od autora relacji, a wraz z nią podświetloną na niebiesko opcją Dodaj do relacji.

Po kliknięciu w to od razu możemy podać treść dalej w swojej relacji, dodając wybrany komentarz lub któryś z efektów. Jest to zatem bardzo szybkie i wygodne, co zajmie nam najwyżej kilka sekund.

Jak udostępnić czyjąś relację na Instagramie na Facebooka?

Są dwa sposoby na udostępnienie cudzej relacji z Instagrama na Facebooku. Jeśli chcemy udostępnić czyjąś relację w poście, należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się w prawym górnym rogu wybranej relacji i - tak jak w przypadku wysyłania relacji do znajomych - skopiować link, następnie wklejając go do nowego posta na Facebooku. Możemy skorzystać również z bezpośredniej opcji udostępniania i spośród możliwych aplikacji wybrać właśnie Facebooka.

Jeśli chcemy udostępnić cudzą relację z Instagrama na swojej relacji na Facebooku, ponownie niezbędne okaże się zrobienie zrzutu ekranu. Wtedy wybieramy screenshot z galerii i dodajemy go do swojej relacji na Facebooku - tak samo, jak na Instagramie.

Jeśli chcemy w relacji na Facebooku podać dalej relację z Instagrama, na której ktoś nas oznaczył, wystarczy wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach. Na Instagramie należy wejść w zakładkę swojego konta, kliknąć w ikonę trzech pasków i wybrać Ustawienia. Następnie należy wejść w zakładkę Prywatność i Relacja. Na dole znajduje się opcja Udostępnianie i w tej karcie musimy zaznaczyć Udostępnij swoją relację na Facebooku. Od tej pory wszystkie nasze relacje zamieszczane przez nas na Instagramie, automatycznie pojawią się również na Facebooku.

Czy można udostępnić relację na Instagramie od osoby posiadającej prywatne konto?

Jeśli chcemy udostępnić relację osoby z prywatnym kontem za pośrednictwem wiadomości, to możemy to zrobić wyłącznie do osób, które również obserwują to konto. W innym przypadku pozostaje zrzut ekranu lub nagranie ekranu - to już jednak wedle własnego sumienia.

W przypadku, jeśli osoba z prywatnym kontem oznaczyła nas na swojej relacji, bez problemu możemy podać ją dalej na swoim profilu. Nasze podanie dalej mogą oglądać wszyscy - nie tylko osoby, które obserwują autora udostępnianej relacji.

Po przeczytaniu tego poradnika, temat udostępniania relacji z Instagrama nie powinien być już dla Was żadną przeszkodą. Tak jak wspominaliśmy - nie jest to tak trudne, jak wielu osobom się wydaje.