Niedawno Instagram, a teraz TikTok. Chińska firma oficjalnie potwierdziła, że testuje opcję płatnych subskrypcji, co pozwoli twórcom na pobieranie opłat za publikowane krótkich treści wideo.

Pierwsze plotki dotyczące planów wprowadzenia płatnych subskrypcji na TikToku podało The Information. Chiński gigant niedługo później oficjalnie potwierdził taki plan, jednak nie ogłosił, kiedy możemy spodziewać się wejścia tej opcji dla wszystkich, ilu twórców może ją testować już w tej chwili oraz jakich opłat możemy się spodziewać.

Jeśli TikTok zdecyduje się na wprowadzenie płatnych subskrypcji, będzie to druga możliwość na monetyzowanie swoich materiałów na tej platformie. Pierwszą, wprowadzoną stosunkowo niedawno, jest Creator Next, która pozwala widzom na wysyłanie napiwków do twórców swojego ulubionego kontentu.

Kwestia subskrypcji jest jednak dosyć zastanawiająca. Udostępnianie krótkich wideo przez twórców na TikToku jest dla nich niesamowicie ważne, gdyż pozwoli im to stać się częścią tej machiny i algorytm częściej będzie pokazywał ich dzieła nowym użytkownikom. Jeśli płatne subskrypcje będą polegały na ekskluzywnych materiałach, dostępnych wyłącznie dla widzów opłacających abonament (a najprawdopodobniej tak właśnie będzie), to ciężko będzie takim twórcom przedostać się do algorytmu.

Oczywiście istnieje złoty środek w postaci tworzenia materiałów zarówno darmowych, jak i płatnych, lecz wymaga to od twórcy zdecydowanie więcej czasu. Możliwe również, że TikTok będzie pokazywał teasery płatnych treści, aby zachęcić nowych użytkowników do wykupienia subskrypcji u danego twórcy. Cóż, czas pokaże, jak będzie to wyglądać w praktyce.

Co ciekawe, TikTok przyznał się do testowania takiego rozwiązania zaledwie kilka dni po tym, kiedy podobną informacją podzielił się Instagram, o czym informował Konrad Kozłowski w swoim artykule. Subskrypcje na Instagramie pozwolą dadzą dostęp do unikalnej zawartości, zarówno w postaci zdjęć, jak i relacji czy transmisji na żywo. Ceny takiego abonamentu będą się zaczynać od 99 centów i kończyć na 99 dolarach w skali miesiąca.