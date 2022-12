Pod koniec listopada pisaliśmy, że przez naciski USA, spora część krajów europejskich ma całkowicie odciąć się od Huawei. Jednocześnie w samych Stanach Zjednoczonych, tamtejsza Federalna Komisja ds. Łączności zakazała całkowitej sprzedaży sprzętu Huawei, ZTE oraz innych chińskich firm w USA. Wg. informacji Politico jedynymi państwami na Starym Kontynencie, w których pozostanie Huawei to Niemcy, Hiszpania i Węgry. Te kraje nie uległy amerykańskim naciskom, które od wielu lat prezentują Huawei jako zagrożenie dla bezpieczeństwa całego Zachodu. Huawei to nie tylko rynki zagraniczne. To przede wszystkim Chiny, gdzie firma radzi sobie bardzo dobrze. O tym, że firma "wraca do gry" pisał kilka dni temu Krzysztof, który w swoim tekście poruszał kwestię procesorów Huawei, którymi Chińczycy chcieliby odzyskać dawną rynkową pozycję.

Huawei Mate 50

Huawei jednak nie chce odpuszczać "Zachodu" i szuka sposobów na dotarcie do klientów ze swoją ofertą. Firma nie może sama pozyskać czipów z 5G, dlatego też zdecydowała się na nawiązanie współpracy z innymi markami. Mowa tu o Wiko - firmie, która być może pomoże Huawei w ominięciu sankcji Stanów Zjednoczonych. Trzeba jednak pamiętać, że Huawei to nie tylko smartfony - choć firma kojarzona jest przede wszystkim z nimi. W swoim portfolio Chiński producent ma szereg sprzętów i rozwiązań, którymi stara się zawojować świat - w tym także ten motoryzacyjny.

Huawei walczy o Zachód. Jeśli nie smartfonami, to innymi rozwiązaniami

Huawei udzielił licencji na technologię czołowym producentom samochodów, w tym Mercedes Benz, Audi, BMW i Porsche. Działania te mają sprawić, że chińskiej firmie uda zmienić pulę patentów w nowe źródło dochodu w obliczu amerykańskiego embarga na jej podstawowe obszary działalności. A patentów Huawei ma naprawdę sporo. Przypomnę tylko, że w ostatnim czasie Chińczycy doszli do porozumienia z Samsungiem. Na jego mocy część patentów koreańskiej firmy trafi do chińskiego giganta. Czy to pomoże marce w dotarciu do nowych klientów? Warto też pamiętać o współpracy z OPPO, której celem ma być wzajemne uznawanie własności intelektualnej między firmami jest ważnym krokiem w kierunku wspierania pozytywnego cyklu innowacji i badań nad standardami o wysokiej wartości.