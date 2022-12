Z kieszeni Elona Muska właśnie wyparowało 200 mld dolarów

Myślę, że w 2022 roku mało która osoba wzbudza tyle emocji co Elon Musk. Ogłoszony człowiekiem roku magazynu TIME 2021, zaledwie 12 miesięcy później jego postrzeganie jest już zupełnie inne. Dziś coraz mniej ludzi patrzy na niego jako na wizjonera, przez pryzmat sukcesów Starlinka czy też pomysłu na Neuralink, ale jako na człowieka, który czasem wręcz desperacko potrzebuje atencji, który jest w stanie z dnia na dzień zmienić zdanie w kluczowych kwestiach i który, wbrew temu co sądzono jeszcze niedawno, nie ma złotego pomysłu na każdy biznes, a wręcz przeciwnie - jest w stanie dobrze działającą firmę doprowadzić do sytuacji, w której grozi jej bankructwo.

To odbija się na portfelu Muska, który kurczy się z każdym dniem

Musk sam z siebie nie posiada wielu środków - jest jednak posiadaczem dużej części udziałów w swoich firmach. Jak wiemy, wycena rynkowa Tesli, względem innych marek z kategorii moto, jest wręcz astronomiczna. Jednak fakt, że projekty Muska nierozerwalnie związane są z nim samym, a ostatnie 12 miesięcy stało pod znakiem spadającego zaufania do poczynań miliardera, a co za tym idzie - słabnącymi cenami akcji jego firm. Sama wycena tesli spadła o 18 proc. tylko w przeciągu ostatniego tygodnia. To z kolei przekłada się na wycenę majątku samego Elona, który w tym momencie stracił już 200 mld dolarów względem tego, co było w listopadzie 2021.

Co więcej - spadająca wycena firm Muska powoduje, że wielu ludzi domaga się, by ustąpił on ze stanowiska CEO, ponieważ upatruje w nim (mając dużo słuszności) powodu pogarszającej się sytuacji. Tylko w ostatnim czasie na światło dzienne wyszło to, jak Musk traktuje pracowników oraz jak łatwo może zmienić zdanie w tak kluczowym temacie jak wojna na Ukrainie. Co więcej, patrząc po sytuacji Twittera, nie widać oznak tego, by cokolwiek w nastawieniu miliardera miało się zmienić.

Czy Musk pociągnie swoją osobą własne firmy na dno?