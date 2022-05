W październiku ubiegłego roku pisaliśmy, że Amerykanie zadbali o to, by smartfony Huawei nie mogły korzystać z sieci 5G. Chiński producent nie może też produkować swoich procesorów Kirin w oparciu o amerykańskie patenty. Firma obeszła te ograniczenia dogadując się z Samsungiem. W nowych smartfonach pojawiały się wyprodukowane w Korei wersje Snapdragona 888 i 898. Niestety - bez 5G. Problemy w Stanach Zjednoczonych to nie wszystko. Teraz okazuje się, że podobne obostrzenia nakłada na Huawei Kanada. Rząd poinformował, że zakazuje wykorzystywania technologii Huawei i ZTE do tworzenia rozwiązań opartych na szybkich sieciach 5G.

Kanadyjski minister bezpieczeństwa narodowego podkreśla, że w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo jest równoznaczne z bezpieczeństwem narodowym. Dostęp do technologii oraz infrastruktur telekomunikacyjnych nie może być udzielany firmom, które mogą być podejrzewane o działanie na rzecz rządów obcych państw. I to sposób sprzeczny z prawem kanadyjskim. Operatorzy działający na kanadyjskim rynku zostali wezwani to zaprzestania wykorzystywania rozwiązań dostarczanych przez Huawei i ZTE do udostępniania sieci 5G. Nie nastąpi to jednak natychmiastowo. Urządzenia oraz usługi Huawei i ZTE zapewniające dostęp do 5G muszą być usunięte do czerwca 2024 r. Te, odpowiedzialne za łączność 4G, z kanadyjskiego rynku zniknąć muszą do końca 2027 r.

Smartfony Huawei z 5G? Wystarczy specjalne etui

Huawei i dostęp do 5G to sprawa, która będzie się ciągnęła jeszcze długo. Na użytkowników smartfonów chińskiego producenta czeka jednak dość interesujące rozwiązanie. Na rynku pojawiła się obudowa oferująca łączność 5G. Pierwszym telefonem wykorzystującym etui ma być Huawei P50 Pro. Za jego stworzenie odpowiada Soyea Technology (Soyealink). To działająca na rynku chińskim firma zajmująca się rozwiązaniami telekomunikacyjnymi. Etui wpinane do Huawei P50 Pro przez port USB-C daje możliwość skorzystania z dodatkowych kart dual e-SIM. Zapewnia łączność 5G smartfonowi, który normalnie na to nie pozwala. Co ciekawe, Shuyuan ma w najbliższym czasie zaoferować dostęp do tego typu akcesoriów dla większej liczby modeli smartfonów Huawei.

Mowa jest m.in. o Huawei Mate 50, którego premiera powinna odbyć się już niedługo. Etui jest dostępne na rynku chińskim i wspiera łączność 5G od trzech głównych operatorów komórkowych działających na tamtym rynku. Choć na chwilę obecną nie ma żadnych sygnałów, by obudowa od Soyea Technology (Soyealink) opuściła Chiny, Huawei może mieć w firmie mocnego partnera.

Obudowa 5G? Takie rozwiązania już były testowane

Warto tu przypomnieć, że tego typu akcesoria nie są niczym nowym. Choć wciąż trzeba je traktować jako ciekawostkę. Motorola zastosowała podobne rozwiązanie w swoim smartfonie Moto Z3. Obudowa z wbudowanym układem Snapdragon 855 z łącznością 5G i baterią o pojemności 2000 mAh sprawiła, że telefon miał być pierwszym komercyjnie dostępnym na rynku urządzeniem pozwalającym na łączność z szybką siecią 5G. Problem w tym, że Moto Z3 z modułem Moto Mod 5G pojawił się na rynku amerykańskim. I tylko na wyłączność w sieci Verizon. Nie da się jednak ukryć, że to pomysł bardzo ciekawy i warty rozważenia przez innych producentów.

A skoro jesteśmy przy nakładkach Moto Mod, których Motorola ma kilka na swoim koncie, warto przypomnieć patenty, jakie zostały w ostatnim czasie udzielone Apple. Firma być może pracuje nad swoimi własnymi tego typu akcesoriami na iPhone' i jeśli pojawią się w sprzedaży, sprawią, że telefon zyska dodatkowe funkcje.